Ultime Notizie Roma del 15-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Luigi in studio Movimento 5 Stelle torna in pietra quest’oggi alle radici della Battaglia anticasta manifestazione a Roma contro i vitalizi dei parlamentari con Di Maio Crimea Fraccaro sono invece a Spezia le sardine prosegue Intanto il braccio di ferro tra Conte e Matteo Renzi il primo test per la maggioranza sarà martedì al Senato col bordo sull’interpretazione a Palazzo Madama e responsabili che in caso di sfiducia da Italia Aviva potrebbero sostenere il Governo è atteso per oggi l’arrivo in Italia di Nicolò il diciassettenne di grado bloccato avn che ha super Al terzo tentativo il controlli medici Per imbarcarsi Sul volo militare Sara ricoverato allo Spallanzani di Roma per la quarantena salgono intanto oltre 1500 le vittime legate al Coronadopo che ieri ha il 339 persone sono morte nella provincia dello iubei sei i medici deceduti avn primo caso rilevato anche in Africa licenziamento collettivo per tutti i 1450 dipendenti di Air Italy lo annunciano i commissari liquidatori della compagnia i dirigenti ma al momento non è partita alcuna lettera di licenziamento gli Stati Uniti hanno intanto deciso di aumentare i dati sui velivoli aerei bassi importati dall’Europa e dal 10% al 15% a partire dal 18 marzo sulla base della sentenza della contro i sussidi pubblici europei trasporto in chiusura oggi al via la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A di calcio con tre anticipi le spalle alle 15 bologna-genoa alle 18 atalanta-roma dal sapore Champions alle 20:45 UEFA intanto escluso per due stagioni della Coppa Europea al Manchester City per aver violato le regole del faire finanziario È tutto dalla redazione A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa