Ultime Notizie Roma del 15-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Luigi in studio Nicolò il diciassettenne di grado Bloccato avn per due volte a causa della febbre è in Italia dopo essere atterrato a Pratica di Mare su un volo militare è stato trasportato all’ospedale Spallanzani di Roma Dove trascorrere un periodo di quarantena e dove è stato sottoposto a nuovi test ad accoglierlo il ministro Di Maio che ha parlato di Promessa mantenuta ai genitori del ragazzo Aggiungendo che con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione di tutti gli italiani da VN l’unità di crisi Inoltre sta sentendo tutti gli italiani a bordo della Diamond Princess e valuteremo tutte le possibilità ed eventuali azioni da intraprendere per proteggere i nostri connazionali ha detto Di Maio salgono oltre 1500 le vittime legate al coronavirus dopo che ieri altre 139 personemorte nella provincia dello hubei sei in medici deceduti avn primo caso rilevato anche in Africa altri otto contagiati in Giappone ed il governo americano ha deciso di fare i suoi cittadini in quarantena da giorni sulla Daimon Princess della nave da crociera bloccata nella Baia di Yokohama in Giappone sulla quale si registrano altri 67 casi lo sbarco di tutte le altre persone a bordo è stato posticipato invece del 19 febbraio avverrà il 21 febbraio Italia esce indenne dalla revisione della lista dei prodotti soggetti a dazi che gli Stati Uniti avevano emanato lo scorso ottobre a seguito della sentenza del dabliu sul caso aerbus dal confronto tra i codici doganali hai riportati dall’ufficio del presentatore statunitense per il commercio nelle due liste di ottobre e odierna non risultano Infatti colpiti prodotti italiani è stato quindi scongiurato il rischio che la revisione potesse estendere ad altriimportanti settori del nostro Export sul mercato statunitense Washington e invece aumentato dal 10 al 15% i dazi sui velivoli Airbus importati dall’Europa andiamo in chiusura nella cronaca la polizia postale di Catania ha denunciato per lesioni personali e minacce aggravate due ragazze di 14 e 11 anni che hanno aggredito due loro coetanea all’uscita della scuola media che frequentano una di loro ha ripreso la violenza con uno smartphone e ha diffuso il video sui social network le indagini sono state avviate dopo una segnalazione della dirigenza della scuola è tutto per il momento Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa