Ultime Notizie Roma del 15-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio è arrivato in Italia Nicolò il diciassettenne di grado bloccato Apuana per due volte a causa della febbre è atterrato a Pratica di Mare su un volo militare ed è stato trasportato all’ospedale Spallanzani di Roma dove trascorrerà il periodo di quarantenne Dove è stato sottoposto a nuovi test ad accoglierlo il ministro Di Maio che ha parlato di Promessa mantenuta i genitori del ragazzo Aggiungendo che con oggi ho completato il processo di evacuazione di tutti gli italiani da buanne l’unità di crisi sta sentendo tutti gli italiani a bordo della Diamond Princess e valuteremo tutte le possibilità ed eventuali azioni da intraprendere per proteggere i nostri connazionali ha detto Di Maio Intanto sono oltre 1500 le vittime legate al coronavirus dopo che ieri altre 139 persone sono morte nella provincia dello hubeisei i medici deceduti a buon primo caso rilevato anche in Africa 8 contagiati in Giappone il governo americano ha deciso di evacuare i suoi cittadini in quarantena da giorni sulla nave da crociera bloccata nella Baia di Yokohama in Giappone sulla quale si registrano altri 67 casi lo sbarco di tutte le altre persone a bordo è stato posticipato invece del 19 febbraio avverrà il 21 febbraio Cambiamo argomento le azioni di contrasto adottate dal Vaticano contro l’illegalità nel settore della Finanza a livello internazionale hanno recentemente portato alla luce situazioni finanziarie sospette che aldilà della eventuale liceità mal si conciliano con la natura e la finalità della chiesa lo ha detto Papa Francesco all’inaugurazione dell’anno giudiziario del tribunale Vaticano chiedendo ai giudici di agire esercitando le virtù cardinali la prudenza La Fortezza e La Temperanza lo sport in chiusura calcio è serie A 24a di campionato quest’oggiinizia con le tue spalle poi a seguire Bologna Genoa e Atalanta Roma questa sera alle 20:45 è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa