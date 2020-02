Ultime Notizie Roma del 15-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno Nicolò il diciassettenne di grado bloccata wanna per due settimane a causa della febbre è finalmente in Italia dopo essere atterrato a Pratica di Mare su un volo militare è stato trasportato all’ospedale dove trascorrerà il periodo di quarantenne Dove è stato tutto porta nuovi test stesse condizioni secondo il primo Bollettino medico dell’ospedale sono buone presente una fibri ciola e non manifesta altra sintomatologia tumore anche parlato con la madre stasera ti avranno i risultati dei test il viceministro alla salute Pierpaolo sileri che ha riportato Nicolò in Italia utilizza non credo ti sia infettato dice sta meglio in italiano contagiato dal virus che resta in osservazione ma le cui condizioni sono ottime il ministro Di Maio dichiara con oggi il completata l’evacuazione di tutti gli italiani daguan ed è morta una personaFrancia per le conseguenze del coronavirus si tratta della prima vittima fuori dall’Asia e il turista cinese di 80 anni è arrivato in Francia dalla provincia di hubei 5 gennaio ricoverato in isolamento in 25 le vittime sono salite oltre 1500 se i medici deceduti a one primo caso rilevato anche in Africa altri otto punte alzate in Giappone per il ministro degli Esteri cinese Wang he di mortalità del coronavirus del 2,29% in Cina e dello 0,55% fuori Questo dimostra che la malattia è curabile e le accuse contro di noi sottolinea sono bugie torniamo in Italia ha chiuso le indagini su appalti e subappalti per le casette per i terremotati nelle Marche il sostituto procuratore di Ancona ha inviato l’avviso a 35 indagati tra persone aziende compreso il consorzio arcale che loro dirigenti funzionari regionali e delle rape imprenditori e reti di imprese abuso d’ufficio truffa è falso i reati ipotizzati nei lavori sarebbero stati impiegati anche ditte non in possesso della certificazione Antimafia un’ultima notizia in chiusura2,8% delle assunzioni previste dagli imprenditori italiani e di difficile reperimento soprattutto per il personale qualificato a nord-est La ricerca è ancora più difficile con i livelli superiori al 45% manca il tu del 27,5% dei posti di mare vuoto intanto viene dall’ufficio studi della cgia di Mestre in base ai risultati dell’indagine di unioncamere-anpal è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

