Ultime Notizie Roma del 15-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione spaziali informazione in studio Giulia Ferrigno coronavirus in apertura una persona è morta in Francia per le conseguenze dell’infezione si tratta della prima vittima fuori dall’Asia il turista cinese di 80 anni è arrivato in Francia nella provincia di hubei il 5 gennaio ricoverato in solamente il 25 in tutto il mondo sono salite ad oltre 1506 i medici deceduti a one primo caso rilevato anche in Africa altri 8 punti invece in Giappone il ministro degli Esteri cinese Wang Yi il tasso di mortalità del coronavirus del 2,29% in Cina e dello 0,55% fuori Questo dimostra dice che la malattia e le accuse contro di noi sono bugie La politica non ci sono alternative al governo Conte che sia chiaro che questo non ha alternative per un prossimo governo di un altro tipo sono le parole del Capoil MoVimento 5 Stelle Vito Crimi non abbiamo voluto alzare i toni in termini di provocazione nei confronti di italiani va perché bastano già i loro aggiunge alle altre forze politiche chiediamo chiarezza e di agire con lealtà Noi abbiamo dimostrato la realtà questa non è una crisi ma è solo qualcuno che provoca oggi a Roma la manifestazione del MoVimento 5 Stelle contro i vitalizi è il ministro dell’economia Roberto Gualtieri nel corso di un incontro a Roma in vista dell’esame del primo marzo 19 punto politico spesso ho fatto di manderino enfatizzazioni di cui non c’è bisogno noi abbiamo una prospettiva piega di stabilità di lavoro triennale del governo dobbiamo sprecare l’opportunità di rimettere il paese in carreggiata presto Intanto in piedi nella maggioranza il nodo della prescrizione con Italia Villa che pensa la sfiducia a Bonafede sterile tribunale egiziano dopo appena dieci minuti ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Patrick zaki lo studente dell’Università di Bologna arrestato al rientro nel paese con accuse di propaganda eversiva riferito uno dei legali del ragaall’ingresso in tribunale con le mani te porti aveva rassicurato sul tuo stato di salute tutto bene le parole delle giovane all’udienza hanno assistito due diplomatici di Italia e Svezia e rappresentanza dell’UE uno stato canadese ultima notizia in chiusura Oggi c’è una crisi della democrazia Europea della classe media lo ha detto il presidente francese Macron alla conferenza di sicurezza di Monaco europee non ho ambizione ha continuato chiedendo risposte veloci sulla sovranità se non c’è alcuna prospettiva della classe media non andiamo avanti aggiunto il Ministro della Difesa americano ha invece evidenziato che Washington non vuole conflitti con la cena ma deve essere più trasparente rispettare le regole come gli altri in sintesi cambiare la sua politica è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa