Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio una splendida discesa quelle azzurre protagoniste due vanno sul podio dietro la Svizzera campione del mondo Corinne suter argento per Sofia Goggia e bronzo per Nadia delago nonostante l’argento che si fa la gara di Sofia Goggia solo il 23 gennaio scorso nel incidente a Cortina per Sofia il sogno Olimpico sembrava finito era stata una lesione parziale al legamento crociato sinistro una piccola frattura poco più di 3 settimane l’incidente si è trasformato in argento Olimpico miracolo di volontà e sofferenza disputato una discesa praticamente perfetta dove ha perso loro sul piano conclusivo Corinne suter era dietro a 018 all’ultimo intermedio sul piano ha ritirato €0,34 a Sofia Goggia su tyrsenia il sogno dell’Italia si porta in testa con 16 centesimi su Sofia che c’è rimasta malissimo e non ha potuto trattenere il laper le altre azzurre c’è il quinto posto di Elena curtoni è L’undicesimo per la sorella Nicole de lago voltiamo pagina da oggi gli over 50 sono obbligati ad avere il Green pass rafforzato per la ricerca e ti tratti di lavoratori nel settore pubblico sia in quello privato dipendenti o autonomi per chi provasse entrare in uffici negozi o qualsiasi altra sede di lavoro senza certificazione verde scatterà la sospensione dal carico e dallo stipendio una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 3:12 nel nord-est del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro vicino dogana non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose andiamo a Nuoro un uomo di 42 anni Luca Virgili Silanos è stato ucciso a colpi Darma da fuoco poco dopo le 22 la vittima è stata ferita a morte al petto e colpita anche una gamba nel 2013 verde era stato condannato in primo grado a 15 anni e 9 mesifusione per l’omicidio di Antonello Arca 36 anni suo compaesano ucciso a coltellate dopo una festa in piazza il 15 luglio 2012 verde che all’epoca lavorava per un’azienda di macellazione di Macomer aveva avuto la vittima una discussione sfociata nel sangue all’alba un aveva raggiunto il cuore di Arca che poco prima aveva reagito con uno schiaffo e una serie di provocazioni subite ed era scappato per poi consegnarsi alla polizia una settimana più tardi dopo la condanna era stato in carcere a Nuoro è morto a soli 16 anni mentre svolgevano stage lo studente si chiamava Giuseppe le noci ed è morto sul colpo in un incidente stradale mentre era impegnato in una apprendistato nell’ambito di un corso professionale di termoidraulica la tragedia è avvenuta a Serra dei Conti in provincia di Ancona E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

