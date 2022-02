Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri in apertura continua la diplomazia oggi scienza Mosca Di Maio a chi è alcune fatte tutte dispiegate da settimane vicino al confino carina iniziato a tornare alle loro guarnigioni annunciato il Ministro della Difesa Mosca le unità dei distretti militari meridionali e occidentali che hanno completato i loro compiti hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviario e stradale inizieranno a tornare oggi nelle loro caserme annunciate le porte a voce del mister all’agenzia di stampa russa finora sul campo non l’abbiamo visto nessuna di escalation nessun segnale di riduzione della potenza militare russa ai confini dell’Ucraina continuiamo a monitorare ea seguire da vicino Cosa sta facendo la Russia ha dichiarato il segretario generale della nato in una conferenza stampa intanto a Mosca esattamente come il presidente francese Macron anche il cancelliere tedesco o la V ha rifiutato di sottoporsi ad un tamponescolare russo prima del suo incontro con il capo del Cremlino Putin ha fatto il tampone presso l’ambasciata tedesca a Mosca tutto la supervisione di un medico connazionale con materiale tedesco il maxi tavolo ormai diventato simbolo della gioia in cui vive il leader del Cremlino una sorta di bolla sanitaria in cui pochi lo sfiorano macrona la settimana scorsa aveva rifiutato di sottoporsi ad un tampone Russo per i timori legati alla sicurezza e alla possibilità che i russi poter essere in possesso del suo dna che ieri è stato a chi è il viaggio accompagnato da una delegazione di oltre 50 persone compresi i giornalisti Ognuno di loro ha dovuto presentare 3 tamponi molecolari negativi prima di imbarcarsi nel viaggio in Russia che la procura di Milano ha spiccato un mandato d’arresto internazionale nei confronti dell’ex attaccante del Milan Rubini o condannate in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza Allora di 23 anni a Milano nel 2013 l’ordine di carcerazione è stato inviato al Ministero di giustizia che si occuperà Inoltre le autorità brasiliane in cui attualmente si trova il calciatore trentottenne improbabile per occhi Rubino se la consegnala giustizia italiana perché la Costituzione federale brasiliana non consente l’estradizione dei propri cittadini ma con il mandato d’arresto internazionale non mi potrebbe essere arrestato quando era uscisse dal paese Carioca rintracciato in un’altra nazione che prevede invece accordi detto addizione con l’Italia il 10 dicembre del 2020 La Corte d’Appello di Milano aveva già confermato la sentenza di primo grado in cui non mi insieme ad un amico come imputato era stato ritenuto responsabile con altri conoscenti mai identificati di avere stuprato la sera del 22 gennaio del 2013 una ragazza albanese in chiusura ultima notizia il Parmigiano Reggiano chiude il 2020 con dati positivi per quanto riguarda vendita e prezzi in giro da fare al consumo tocca il massimo storico di 2,7 miliardi di euro contro i 2,35 del 2020 al massimo anche il valore generato la produzione con 1,71 miliardi di euro contro i 1,52 miliardi del 2020 segno più anche rispetto valori pandemia del 2019 quando il valore della produzione era di 1,661 miliardi2021 inoltre saturano il record anche per la produzione che cresce del 3,9% rispetto all’anno precedente è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa