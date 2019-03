Ultime Notizie Roma del 15-03-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione Enel Giuliano Ferrigno andiamo in apertura perché è salita 49 morti e 48 feriti il bilancio dell’attacco armato condotto contro due vasche a Christchurch nell’Isola del della polizia ha arrestato Tre uomini e una donna e avvisi nel sogno di artigianalità Arden sottolinea che ti ho trattato di un attacco terroristico a Sara è stato un australiano bianco di 28 anni che ha ripreso la strage in diretta streaming La poi pubblicata su Facebook da 2 anni l’aveva annunciata su un forum online come verrà diffuso anche un manifesto anti immigrati di 74 pagine del documento si dichiara fascista Allora Trump e la Cina inneggiando la morte di Merkel erdogan e Patrick day 2 usati per la strada aveva scritto il nome di Luca Traini è l’autore dell’attacco contro I migranti a Macerata la solidarietà del Papa l’allarme del Presidente della Repubblica Sergio Mattarellasono online sulla Gazzetta Europea gli avvisi per le procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base della torino-lione l’importo stimato è di 2,3 miliardi di euro prenoto su internet della società italo francese incaricata di realizzare e poi gestire la nuova linea ferroviaria ad alta velocità vertice Palazzo Chigi sulle infrastrutture chiamparino sapere che per Toninelli con una battuta chiarito che la Terra è una questione è che per il momento è sospesa per il momento Unione civile Tribunale di Pordenone in una causa di divorzio tra due donne unite civilmente riconosciuto un assegno periodico a favore della coniuge più debole lo spiega l’avvocato presidente Friuli Venezia Giulia Io sono lo sport il calcio Champions League l’Ajax l’avversario della Juventus nei quarti la gara di andata di giocherà in Olanda così ha stabilito il sorteggio svoltosi nella sede UEFA gli altri cambiamenti sono Liverpool porto Tottenham Manchester City e Manchester United Barcellona se dovesse passare il turno in semifinale la Juventus affronterà Il vincente del derby inglese tra Tottenham e Siri è tutto Grazie per averGuido le news torna la prossima edizione

