Ultime Notizie Roma del 15-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i numeri dei contatti da coronavirus l’Europa Sibari Carfagna deciso di proibire tutti gli spostamenti non necessari come fatto dall’Italia oltre seimila i contagi con momenti a tre cifre ogni giorno con 189 morti colpiti anche la moglie del premier spagnolo Maria regona Gomez Francia Germania Belgio chiudono scuole bar ristoranti raddoppiano i decessi in Gran Bretagna sale il numero dei casi Accertati di Crohn negli Stati Uniti sono più di 2800 quasi il doppio in 24 ore i morti sono almeno 58 New York si registra la seconda vittima in un giorno un uomo di 65 anni negativa al test del Presidente della Corea del sud è registrato 76 nuovi casi di cronaca virus ai minimi dal 21 febbraio se per la prima volta sotto quota 100 in 23 giorni si brinda L’Australia da oggi chiunque arrivi nel paesecinquantenne rinviate misura il processo al premier Benjamin Netanyahu in Francia seggi regolarmente aperti per il primo turno delle elezioni municipali nonostante non vergenza del Corona Vico salite a 1441 le vittime in Italia con 175 nuovi decessi in 24 ore ma i guariti aumentano del 37% 1966 e nuovo bilancio diffuso dal della Protezione Civile Borrelli i malati sono 17750 mentre il numero dei contagiati raggiunto quota 21157 allarme dei governatori del tulle per il timore di un nuovo esodo dal nord De Micheli blocca i treni notturni la regione Lombardia critica la fornitura di mascherine dalla protezione civile Ci hanno dato carta igienica Pasqua a porte chiuse in Vaticano tutte le celebrazioni liturgiche della settimana Santa svolgeranno senza la presenza dei fedeli a pelo di Palazzo Chigi a chi lavoro studia lontano dal luogo di residenza va fatto uno sforzo in più da parte di tutti se si vuole davvero bene i propri cari Vitari viaggitreni notturni negli spostamenti all’interno delle città vanno limitati ai soli motivi essenziali ma non si possono bloccare tutti i trasporti non si riuscirebbero a garantire i servizi essenziali e Guido bertolaso sarà il consulente personale del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale Dedicato ai pazienti compiti presso le strutture della fondazione fiera di Milano al portello siglato tra il Governo e sindacati le protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro 13 punti con le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi Italia non si ferma commenta il premier Conte dovrebbe svolgersi oggi in mattinata il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto con le misure economiche per far fronte all’emergenza con nuovi fondi a favore di famiglie imprese fra le novità lo slittamento dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni previsto l’aumento di braccialetti elettronici carcerati per alleggerire le carceri ed è pronto il primo farmaco specializzato per aggredire il coronavirus è un anticorpo monoclonale specializzato nel riconoscere lail virus utilizza per aggredire le cellule respiratori umane La ricerca è pubblicata sul sito del gruppo dell’università olandese du3ae trasferiranno mesi per la sperimentazione l’uso del plasma di pazienti Giunti dalla Coop 19 Con alti livelli di anticorpi per aiutare i pazienti gravi iraniani Stanno cominciando a comprendere la necessità di restare a casa evitando spostamenti non necessari non per questo rinunciano a parte avere la propria voce nel momento di difficoltà si moltiplicano così flash mob dai balconi con appuntamenti a orari stabiliti e dopo l’Inno d’Italia l’Italia ieri si è unita in un applauso corali a medici e infermieri che combattono fino allo stremo contro l’epidemia cambiano anche le abitudini di spesa quasi quattro italiani su dieci hanno fatto scorta di prodotti alimentari e bevande il coronavirus si abbatte tutte le compagnie aeree basate in Italia con ripercussioni su dipendenti molti hanno deciso di avviare procedure di cassa integrazione che interesseranno nei prossimi mesi quasi 5milatra l’Italia governo pensa nuove risorse alla creazione di una newco pubblica per prendere in affitto la parte Aviation la compagnia introduce l’obbligo di mascherine per i passeggeri proseguono Intanto le chiusure di aziende fabbriche stop della produzione di Ferrari e Ansaldo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa