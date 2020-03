Ultime Notizie Roma del 15-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio credo che ci sia una percezione sbagliatissimo a Roma e non solo la situazione oggettivamente gravissima il virus subdolo scompare e ricompare colpisce duro Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva l’assessore mi dice che sono poche decine lo afferma il governatore della Lombardia Attilio Fontana in un’intervista a Repubblica in cui parla del progetto dell’ospedale nella fiera di Milano per il quale Guido bertolaso è stato nominato consulente personale allarme di un anestesista di Bergamo a danza Se continua così reggeremo pochissimo salgo a2172 casi di positività in Veneto nelle Marche superata quota 1000 le vittime complessive in Italia ieri erano 1441 sale numero dei casi Accertati di coronavirus negli Stati Uniti sono più di 2800 quasi il doppio in 24 ore i morti sono almeno 58 anniregistra la seconda vittima in un giorno un uomo di 65 anni negativa al test del presidente Donald Trump ha la Corea del Sud ha registrato 76 non li casi di cronaca virus ai minimi del 21 febbraio e per la prima volta sotto quota 100 in 23 giorni si blinda L’Australia da oggi chiunque arrivi nel paese si era messo in quarantena in Israele raggiunta quota 200 casi positivi rinviato il processo al premier Benjamin Netanyahu in Francia regolarmente aperti per il primo turno delle elezioni municipali nonostante l’emergenza in Spagna Positiva la moglie del premier Sanchez la politica monetaria sta sostenendo le famiglie le imprese mantenendo i tassi di eccezionalmente bassi le misure che abbiamo adottato sincera non tagliare il credito all’economia reale se possibile aumentarlo le banche possono ottenere prestiti dalla BCE per 3 miliardi di euro alle condizioni più favorevoli mai registrate quanto afferma Fabio Panetta stiamo parlando di 3000 miliardi non 3 miliardi 3000 miliardi per sostenere l’economiaPanetta membro del comitato esecutivo della BCE in un’intervista al Corriere della Sera giunge Nel 2020 effettueremo acquisti per 360 miliardi in titoli di Stato e per far fronte all’emergenza coronavirus Consip ha già ordinato 3800 ventilatori polmonari nel riso disponibili in pronta consegna ulteriori 300 ea contrattualizzato forniture per oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche più di 7 milioni di guariti oltre 13 milioni di tute calzari cuffie camici e per oltre 390 mila tamponi ep 260 kit diagnostici corrispondenti a oltre 67.000 lo rende noto la società spiegando che tutte le forniture sono completamente sicure e che le mascherine oggetto di recente polemiche in merito alla loro qualità non fanno parte delle forniture Conti appello di Palazzo Chigi e chi la studia lontano dal luogo di residenza va fatto uno sforzo in più da parte di tutti se si vuole davvero bene i propri cari evitati viaggi bloccati treni notturni negli spostamenti all’interno delle città vanno limitati ai soli motivi essenzialima non si possono bloccare tutti i trasporti non si riuscirebbero garantire i servizi essenziali è morto a Sarzana Franco Giovannelli partecipa con funzioni apicali tra la fine degli anni 90 Ei primi del 2000 alle quotazioni in borsa di Dada società che lanciò sul web supererà uno dei primi canali di ricerca su internet e DHL uno dei primi commerce italiani aveva 95 anni la notizia è stata diffusa dalla famiglia Giovannelli era nato Modena ed era stato adottato dalle spezie Firenze Dopo avere partecipato in prima linea la Seconda Guerra Mondiale dedicato la sua vita al lavoro Tu direttore generale di La Spezia manager nel mondo della pubblicità tra il 1980 e il 2002 partecipò attivamente alla creazione alla prima pubblicità su internet nel 1996 con smartphone antonet la Turchia Russia hanno iniziato i pattugliamenti militari congiunti lungo la principale autostrada M4 nella regione siriana di idlib a seguito di un accordo di cessate il fuoco all’inizio di questo mese lo riferiscono ledi stampa russa Mosca inviato la polizia militare veicoli blindati per il pattugliamento che iniziato dall’insediamento di tromba l’ultima Roccaforte ribelle nel paese era presidente israeliano ribellina cominciato questa mattina alle consultazioni con i battiti per formare il nuovo governo italiano dopo il voto dello scorso II marzo primo partito essere ricevuto è stato il licoli Benjamin Netanyahu che secondi media ha proposto un giorno di unità nazionale di sei mesi guidato dall’attuale premier E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa