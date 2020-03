Ultime Notizie Roma del 15-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio quest’oggi l’allarme della Lombardia Stanno terminando i posti letto per la rianimazione l’ha detto il Presidente della Regione Attilio Fontana credo che ci sia una percezione sbagliatissima Roma in un solo la situazione è oggettivamente gravissima il virus subdolo scompare e ricompare colpisce duro Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva l’assessore che sono poche decine quelli rimasti disponibili queste le parole che Fontana affidato al quotidiano la Repubblica intanto si attende il Consiglio dei Ministri che dovrebbe imparare le nuove misure a sostegno dell’Economia delle famiglie delle imprese era previsto inizialmente questa mattina ma è slittato probabilmente in serata stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il paeseè più forte del compiti 19 sono le ore decisive per il decreto A tutela della sanità delle famiglie dei lavori delle imprese nessuno Sara lasciato solo Uniti Ce la faremo queste parole che il ministro dell’economia Roberto Gualtieri affidato a Twitter Intanto è stato sbloccato l’export di mascherine verso l’Italia Sono lieto che il governo tedesco abbia annunciato che invierà un milione di mascherine in Italia lo ha detto il commissario europeo al mercato interno ti eri pronto ed anche il ministro Di Maio annunciato lo sblocco dell’export Di mascherina e tute schermi facciali dalla Germania dalla Francia cgil-cisl-uil denunciano l’intollerabile situazione relativa alla scarsità e alla inadeguatezza della diffusione dei dispositivi di protezione individuali l’Agenzia delle Entrate a sapere che è stato sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione intanto racconta dei casi di contagio nel mondo ha superato quota 156 mila casi complessiLa maggior parte in Cina con oltre 80.000 casi seguito da Italia con oltre ventimila casi Iran più di 13 mila e Corea del Sud più di 8000 in quest’ultimo paese sta allentando i nuovi contagi sono ai minimi dal 21 febbraio 76 nelle ultime 24 ore il primo paese europeo per numero di casi dopo l’Italia in Europa e la Spagna con oltre 6 casi seguito dalla Germania più di quattromila allarme del ministro dell’educazione francese a rischio la metà della popolazione Cambiamo argomento è atterrato questa notte l’aeroporto di Ciampino Luca tacchetto sequestrato il 16 dicembre del 2018 in Burkina Faso assieme alla compagna canadese headblade riferisce la Farnesina da tenero tra gli altri il capo dell’Unità di crisi della Farnesina che è stata al fianco della famiglia negli ultimi 15 mesi è tutto per il momento Vi auguro una buona serata

