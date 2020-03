Ultime Notizie Roma del 15-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio dalle Consiglio dei Ministri ha teso lo sblocco degli aiuti all’economia a sostegno delle famiglie delle imprese che stanno affrontando l’emergenza coronavirus stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il paese l’Italia è più forte del cop19 sono le ore decisive per il decreto A tutela della sanità delle famiglie dei lavori dell’impresa nessuno Sara lasciato solo Uniti Ce la faremo queste le parole che il ministro dell’economia Roberto Gualtieri affidato a Twitter intanto la Lombardia ha lanciato un allarme con il suo governatore Fontana credo che ci sia una percezione sbagliatissima Roma e non solo la situazione è oggettivamente gravissima il virus e subdolo scompare e ricompare colpisce duro Siamo agli sgoccioli deiper la terapia intensiva l’assessore mi dice che sono poche decine ha detto Attilio Fontana in un’intervista su Repubblica siamo vicino al momento in cui non avremmo letto in rianimazione aggiunto in quanto è stato sbloccato l’export di mascherine dalla Germania dalla Francia verso L’Italia al commissario europeo al mercato interno brenton ha espresso la sua soddisfazione anche il ministro Di Maio annunciato lo sblocco di mascherine tute schermi facciali dalla Germania e dalla Francia CGIL CISL e UIL intanto denunciano l’intollerabile situazione relativa alla scarsità e la inadeguatezza della diffusione dei dispositivi di protezione individuali agenzia delle entrate invece ha fatto sapere che è stato sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione Intanto 156000 i casi di coronavirus nel mondo la maggior parte in Cina 80 mila poi Italia più di 21000 in più di 13 mila in Corea del Sud più di 8000in Europa salgono i casi in Spagna oltre 6000 è in Germania Oltre 4000 il ministro dell’educazione francese sottolinea rischio la metà della popolazione ABC assicura la politica monetaria sta sostenendo le famiglie le imprese mantenendo i tassi di interesse eccezionalmente bassi le misure che abbiamo adottato spingeranno non tagliare il credito alle mi reale se possibile ad aumentarlo le banche possono ora ottenere prestiti dalla BCE Per 3000 miliardi di euro alle condizioni più favorevoli mai registrate lo ha detto Fabio Panetta membro del comitato esecutivo della BCE intanto tra le vittime delle coronavirus anche l’architetto Vittorio gregotti si è spento questa mattina a Milano Aveva 92 anni ed era ricoverato per polmonite legata al kovid 19 se ne va in queste ore Coupé un maestro dell’architettura internazionale ha detto Stefano Boeri presidente della triennale è tutto dallaVi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa