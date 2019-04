Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale 15 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio 330 morti 560 feriti e 16000 sfollati bilancio degli scontri via tra le forze del governo di Sara e quelle del generale Start oggi a Roma arrivano due avversari dell’uomo forte della Cirenaica per consultazioni col vicepremier qatariota tanie loty dico mai di migrante oggi nuova direttiva del Viminale si riferisce ai confini italiani si guardano solo se si ha diritto di farlo i social democratici vincono di misura della corrente in Finlandia con il 17,7% di voti contro il 17,5 di populisti Salvini esulta perché le antilope gli amici del partito dei veri finlandesi diventa una seconda forza in Finlandia il 26 maggio insieme mentre si cambia l’Unione europea e dopo gli europei e tornare alle urne in Italia per un governo senza Movimento 5 Stelle la sfida della meloni a Salvini sarai seguita oggi a Foggia l’autopsia sul corpo del Maresciallo VincenzoGennaro cinque giorni fa Cagnano Varano da un pregiudicato sessantenne l’omicida ha svuotato un intero caricatore contro il carabiniere è un collega è rimasto ferito ve la farò pagare aveva detto nei giorni precedenti dopo essere tornato per dei controlli un gesto totalmente privo di motivazione va definito il procuratore Foggia novacar annuncia la sua candidatura alle elezioni americane del 2027 nell’indiana se eletto sarebbe il primo sindaco gay a diventare per diverse intanto per la sua elezione Trump ha già raccolto 40 milioni di dollari in breve la serie A con senza restituire i resti di elicotteri GTA spia del motore che riusciamo a entrare le gerarchie militari di Damasco prima di essere scoperto permesso morte nel 1965 Quest’anno non ci saranno manovre correttive ribadisce triassico anche che non c’è nemmeno il rischio di una patrimoniale sulla flat Tax ministro dell’economia afferma che concettualmente va bene ma si deve mantenere la progressività Salvini impressing subito per tutti scherzi all’italiananella 34a giornata di Serie A di calcio il Napoli vince 1 a 3 contro il Chievo condannando altri bnhg ancora la festa scudetto alla Juventus anche L’Inter vince 3 a 1 in casa del Frosinone la Sampdoria con per il 20 il derby col Genoa finisce 11 Torino Cagliari 0-0 invece Fiorentina Bologna Sassuolo Parma stasera c’è Atalanta Empoli Formula 1 in Cina vince Amazon legge il terzo MotoGP Rossi secondo dietro nelle Americhe e rubino Letizia Buon proseguimento riesco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa