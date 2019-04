Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano la cronaca nuovi blitz dei Carabinieri contro presunti appartenenti al clan Casamonica i militari del comando provinciale di Roma stanno eseguendo 23 misure cautelari nei confronti di appartenenti alla famiglia La Monica spade di Silvio destinatari dei provvedimenti emessi dal GIP di Roma su richiesta della procura ci sono anche 7 donne gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione usura intestazione fittizia di beni e spaccio di stupefacenti reato in buona parte commessi Con l’aggravante del metodo mafioso andiamo all’estero il partito socialdemocratico guidato dall’ex leader sindacale a Vince di un soffio le elezioni parlamentari in Finlandia con il 10,7% delle preferenze ottiene la maggioranza relativa e supera di appena lo 0,2 dei voti populisti di estrema destra dei veri finlandesi si ottengono 17 il 5% e diventano la secondaSecondo i calcoli ai media locali ai socialdemocratici vanno 46 e veri finlandesi 39 per la prima volta dal 1999 i socialdemocratici sono in partita del primo ministro ha detto in tanti Accorsi al quartier generale del suo partito la sinistra potrebbe tornare a guidare il governo dopo 20 anni ma il primo problema dei socialdemocratici sarà trovare partner per una condizione Perché i numeri non consentiranno loro di governare da soli ancora cronaca mutilavano Arti e vittime compiacenti per truffare le assicurazioni con falsi incidenti con questa cosa gli agenti della squadra mobile di Palermo la Guardia di Finanza polizia penitenziaria mi hanno fermato 42 persone e dalla Sicilia andiamo in Calabria con Antonello Troya i militari della stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo hanno denunciato una coppia residente a Cetraro di 44 anni Lui 2 anni lei per furto aggravato in concorso perpetrato all’interno del cittadino negozio di prodotti per la casa è la cura della persona di proprietà di una giovane ragazza di origine cinese i militaridati dei proprietari dell’esercizio commerciale sentenze di emergenza 112 hanno avviato un tempestivo hai mirato pieno di ricerca dei due malviventi che una volta all’avvocato la merce si erano dati a precipitosa fuga lungo la Statale 18 in direzione sud a bordo della loro autovettura venendo però formaggio con meno di un’ora all’interno della loro abitazione a Cetraro con in mano ancora la busta contenente la refurtiva i Fermati sono stati accompagnati presso la caserma dei Carabinieri di Belvedere Marittimo i Fermati sono stati accompagnati presso la caserma dei Carabinieri di Belvedere Marittimo per essere sottoposti a un controllo più accurato a seguito della perquisizione personale, è stato ritrovato all’interno di un sacchetto di plastica per la spesa materiale da cancelleria vario prodotti per la cura della persona e della casa informata la Procura della Repubblica di Paola è stata deferita in stato di libertà per furto aggravato in concorso economia in chiusura in Italia non c’è il rischio di una patrimoniale lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria in mezz’ora in più io personalmenteniente Sono molto contrario in Italia colpirebbe tutto il patrimonio immobiliare colpire il cuore di starmi degli italiani avrebbe un impatto distruttivo su crescita e consumi ha spiegato il ministro evidenziando che solo parlarne crea una tale incertezza che porta l’economia motivo per cui ha concluso Bisogna stare molto attenti di tutto Abbiamo bisogno in questo momento tra che di creare allarme ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa