Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio contro pensi del MoVimento 5 Stelle contro la lega di Salvini dopo le scaramucce dei giorni scorsi il vicepremier un’intervista al Corriere della Sera sfida l’alleato sul tema dei migranti sostenendo che quella dei porti chiusi una misura solo occasionale chiedi pronto intensità della crisi non basterebbe e Lo invita a convincere organi isolati in Europa ad accettare le quote di migranti che arrivano in Italia Virginia raggi replica Invece sul Messaggero le cose del Ministro dell’Interno in merito alla gestione della siamo stufi delle tue chiacchiere fa campagna elettorale sulla pelle dei cittadini lo Stato sia più presente se non vogliamo lasciare spazio a CasaPound nuovo blitz dei Carabinieri contro presunti appartenenti al clan Casamonica militari hanno eseguito 23 misure cautelari emesse dal GIP di Roma su richiesta della procura nei confronti di appartenenti alla famiglia Casamonica spada di Silvio per cui 7 donne gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo il disturbointestazione fittizia di beni spaccio di stupefacenti reati buona parte commessi Con l’aggravante del metodo mafioso non la macchina operazione a Palermo nell’ambito dell’inchiesta nei confronti di un’organizzazione avrebbe truffato l’assicurazione con falsi incidenti arrivando perfino gravissimi danni fisici come motivazione degli atti frattura vittime compiacenti gli agenti della squadra mobile di Palermo la Guardia di Finanza la polizia penitenziaria hanno fermato 42 tra questi anche un avvocato palermitano che curava la parte legale di molti dei passi Mistri centinaia gli indagati omicidio del Maresciallo Vincenzo Di Gennaro esperimento del suo collega Pasquale Varano Foggia sono totalmente privè di motivazioni L’assassino Giuseppe partono aveva subito due controlli aveva minacciato ve la farò pagare così procuratore di Foggia Caro papà Antonio entrate ha chiamato i carabinieri Quando il militare abbassato il finestrino gli ha sparato si è fermato solo quando il caricatore era morto oggi a Foggia l’autopsia sul corpo di Gennaro quest’anno non ci saranno manovre correttive lo ha ribadito il mioeconomia Giovanni Tria un mezz’ora in più su Rai 3 Inoltre non c’è il rischio di una patrimoniale sulla spiaggia che concettualmente va bene ovviamente si deve mantenere quella progressività che anche nel dettato costituzionale del ministro Calenda ironizza può essere la soluzione alle disuguaglianze il fatto che Salvini che guadagna €140000 l’anno abbia la stessa aliquota fiscale di un operaio poliziotto perché andiamo all’estero e te li fa 130 morti 570 feriti e 16000 sfollati il bilancio degli scontri in Libia per le forze del governo di sarai è quella del generale haftar Ieri volata al carico dove ha incassato il rinnovato sostegno di uno dei suoi principali alleati col PD Renzi e di mortaio hanno colpito alcune abitazioni nelle zone residenziali di Abu Salim a sud di Tripoli thousand esperimento di alcuni civili vicepremier del Qatar Mohammed Bin al Thani sarà Roma oggi pomeriggio per un incontro bilaterale con con te che vuole per l’Italia un ruolo di facilitatore nel processo di stabilizzazione pace nella capitale Arriverà anche il vice premier libico mai Pig che saràdel ministro degli Esteri Moavero e socialdemocratici vincono di misura le elezioni parlamentari in Finlandia con il 17,7% di voti contro il 17,5 dei populisti Salvini esulta per gli europei amici del partito dei veri finlandesi diventano seconda forza in Finlandia il 26 maggio si chiama la lega Finalmente si cambierà l’Unione europea e dopo l’europeo tornare alle urne in Italia per un governo senza Movimento 5 Stelle e la sfida della meloni a Salvini Sport il Napoli batte il Chievo e costringe la Juventus a rinviare la festa dello scudetto il Chievo va in serie B La Sampdoria vince 2-0 il derby della lanterna finisce 00 tra Bologna e tra Sassuolo e Parma era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa