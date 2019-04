Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frasca nuovi blitz dei Carabinieri contro presunti appartenenti al clan Casamonica i militari del comando provinciale di Roma stanno eseguendo 20 di Roma nei confronti di appartenenti alla famiglia Casamonica spada e video tra cui 7 donne gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione e usura intestazione fittizia di beni spaccio di stupefacenti reati in buona parte Con l’aggravante del metodo mafioso Per me concettualmente va bene prima di diventare ministro ne ho anche scritto a favore ovviamente si deve mantenere quella progressività che anche nel dettato costituzionale me lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria su Rai3 sottolineando che il problema è di agire attraverso una riforma progressiva c’è anche un morto tra le vittime dell’ organizzazione criminaledi una nuova maxioperazione che truffava le assicurazioni a Palermo anche con falsi incidenti arrivando perfino a gravissimi danni fisici come molti l’azione degli arti e fratture compiacenti gli agenti della squadra mobile di Palermo la Guardia di Finanza e la polizia penitenziaria hanno fermato 42 persone tra questi anche un avvocato palermitano che curava la parte legale di molti dei Maya gli indagati per la prima volta dal disastro nucleare di Fukushima del 2011 il gestore della centrale latte a iniziato i lavori per la rimozione del radioattiva all’interno del reattore numero 3 1 dei 3 colpiti dalla fusione del nocciolo in anticipazione delle attività di smantellamento la III ha dovuto decontaminare il piano li in impianto per via delle Alte radiazioni che non consentono il funzionamento meccanico delle attrezzature radiocomandate la scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 23:15 di ierimarche in provincia di Macerata secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro vicino al comune di Caldarola e cioè Palombo non si segnalano danni a persone o cose è salito a più di 1200 morti il bilancio dell’ epidemia di morbillo che dallo scorso ottobre ha colpito il Madagascar dove sono saliti a oltre 110.000 i contatti registrati si tratta del più grande e Popolare nella storia del paese dove solo il 58% delle persone è stato vaccinato contro il virus della malattia mentale secondo gli esperti per fare una copertura tra il 90 il 95% per evitare epidemie del tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa