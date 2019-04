Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per i drogati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio abbiamo avuto problemi di rallentamento alla fine dell’anno scorso Ma già nei primi mesi dell’anno corrente gli indicatori mostrano che gradualmente già una ripresa dell’economia queste le parole del ministro Tria Class cnbc il ministro ha rassicurato che l’Italia rispetterà gli impegni di bilancio presi con l’Unione Europea continueremo a riformare il sistema fiscale e considerando i vincoli di budget le sue parole in quanto a rischio delle clausole di salvaguardia dei 23 miliardi di euro di aumento dell’IVA troveremo una soluzione bilanciata ha detto non c’è alcun contraccolpo da parte statunitense la firma del memorandum sulla via della seta con la Cina il debito pubblico italiano è stato rivisto al rialzo rispetto ai dati diffusi lo scorso 15 marzo di 0,8guardi nel 2016 di 5 miliardi e mezzo nel 2017 di 5 miliardi e 3 nel 2018 lo si legge nel bollettino di bankitalia Il debitore risulta pari a 2321 miliardi il 132,2% del PIL a gennaio 2019 è salito a 2363 miliardi mentre a febbraio è aumentato ancora di 100 milioni toccando un nuovo record è salito a 130 morti e 560 feriti e 16000 sfollati il bilancio degli scontri in Libia tra le forze del governo di Ferrara quello del generale haftar Chi è rivelato al Cairo dove è incazzato rinnovato sostegno di uno dei suoi principali alleati il presidente egiziano Abdel fattah al-sisi vicepremier del Qatar Mohammed Bin al Thani sarà Roma oggi pomeriggio per un incontro bilaterale con con te che vuole per l’Italia ha un ruolo di facilitatore nel processo di stabilizzazione e pace nella capitale Arriverà anche il videovi dico che sarà ricevuto dal ministro degli Esteri Moavero nuovo blitz dei Carabinieri contro i presunti appartenenti al clan Casamonica i militari hanno eseguito 23 misure cautelari emesse dal GIP di Roma su richiesta della procura nei confronti di appartenenti alla famiglia Casamonica spada di Silvio tra cui 7 donne e gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione e usura intestazione fittizia di beni spaccio di stupefacenti reati in buona parte commessi Con l’aggravante del metodo mafioso è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa