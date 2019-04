Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione della Luigi in studio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per reato di sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio del 2019 l’ho detto Salvini a Monza spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una contestuale richiesta di archiviazione 5 Stelle sfidano proprio sul tema dei migranti Di Maio di che anche quella dei porti chiusi una misura solo occasionale e poi invita a convincere il presidente ungherese orban i suoi alleati in Europa ad accettare le quote di migranti che arrivano in Italia il Ministro della Difesa trenta chiarisce che in caso di nuova guerra in Libia non avremmo migranti rifugiati e i rifugiati si raccolgono il presidente della Camera fico ribadisce rifugiati non possono essere respintidiritto internazionale ribatte Salvini prima i porti rimarranno chiusi sul controllo dei Confini decido io via libera definitivo la riforma del copyright europeo Il consiglio ha dato come. a Cioè senza discussione la Direttiva che modifica le regole sul Diritto d’autore come annunciato L’Italia ha votato contro assieme a Svezia Finlandia Polonia Olanda e Lussemburgo astenuti Slovenia Estonia e Belgio La Germania ha fatto mettere a verbale un suo protocollo in cui Invita la commissione responsabile dell’attuazione ad evitare filtri all’upload e alla censura a Reggio Emilia è morto dopo essere stato colpito da un colpo di pistola sparato al Blu bar di Rondinara di Scandiano nella zona ceramica del Reggiano i carabinieri di Reggio Emilia che indagano sull’accaduto avrebbero Già individuato e fermato l’aggressore la vittima e arrestato sarebbero entrambi di origine Reggiana lo sport in chiusura ha Fabio Quagliarella meglio di Cristiano Ronaldo Robert Lewandowski e luiSuarez davanti a lui solo Leo Messi e kylian mbappé così recita la classifica della Scarpa d’oro in base alle reti realizzate nei rispettivi campionati fino a questo momento la graduatoria è guidato da me con 66 punti seguenti a 54 Quagliarella 44 alle sue spalle al quarto posto Lewandowski è più con te che con 42 Cristiano Ronaldo chiude la top ten con 38 e tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa