Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Luigi in studio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di sequestro di persona ha commesso a Siracusa dal 24 al 30 gennaio del 2019 lo ha detto lo stesso Salvini intervenendo a Monza spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una contestuale richiesta di archiviazione il 5 Stelle sfidano Salvini proprio sul tema dell’immigrazione di dichiara che quella dei porti chiusi è una misura solo occasionale e invita il ministro a convincere il premier ungherese orban e i suoi alleati in Europa ad accettare le quote di migranti che arrivano in Italia il Ministro della Difesa trenta chiarisce che in caso di nuova guerra in Libia non avremmo migranti ma rifugiati e i rifugiati si raccolgono il presidente della Camera fico ribadisce i rifugiatipossono Essere respinti è il diritto internazionale Salvini riparte per me li porti rimarranno chiusi sul controllo dei Confini decido io parla il ministro dell’economia sulle rallentamento dell’economia italiana già nei primi mesi di quest’anno gli indicatori mostrano che gradualmente c’è una ripresa economica lo ha detto proprio Tria intervenendo la cnbc assicurando che sul rischio delle clausole di salvaguardia dei 23 miliardi di euro di aumento dell’IVA troveremo una soluzione bilanciata bankitalia intanto ha rivisto al rialzo i dati sul debito pubblico di 0,8 miliardi nel 2016 di 5 miliardi e mezzo nel 2017 e di 5 miliardi e 3 nel 2018 il debito è pari a 2321 miliardi il 32,2% del PIL a febbraio è cresciuto toccando un nuovo record a 2363,68 miliardi di europarliamo di Livia un’intera compagnia di una delle forze di Khalifa haftar si è arresa le forze governative libri che sul fronte di suoni ben 20 km a sud-ovest di Tripoli da compagnia composta da una trentina di militare se consegnata uomini e mezzi alla brigata di misura Attiva nell’area è salito intanto 130 morti 560 feriti e 16000 sfollati bilancio degli scontri in Libia oggi a Roma per parlare della crisi Il vicepremier del Qatar al Thani che incontra il premio ed il vice premier libico maitig che se l’ha ricevuto da Moavero il premier Conte afferma dobbiamo scongiurare che possa proseguire questo conflitto farò di tutto perché tutti lavorano con noi per una soluzione pacifica andiamo con lo sport in chiusura si parla di Scarpa d’oro con Fabio Quagliarella il nome dell’attaccante italianoLa Sampdoria è subito dietro quello di Leo Messi è Kilian vape sul podio dei candidati davanti Quindi ha Cristiano Ronaldo ha Robert Lewandowski e a lui se la graduatoria è guidata proprio da mesi con 66 punti seguendo Appia 54 e Quagliarella 44 alle spalle del Doriano Lewandowski è più oltre che con 42 Cristiano Ronaldo Chiudi la top ten con 38 punti e tutto della redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa