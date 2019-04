Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere un apertura fate presto il peggioramento della situazione in Libia potrebbe spingere 800 mila migranti e limiti a invadere l’Italia all’Europa e in questo enorme numero di migranti ci sono anche i criminali soprattutto già legati all’it lo sostiene il premier libico sarà un’intervista pubblicata dalle edizioni on-line e di corriere Repubblica Ringrazia l’Italia per la mediazione il sostegno per la pace in Libia Siamo pronte ad una guerra di aggressione dice che potrà diffondere il suo cancro di tutto il Mediterraneo Italia e Unione Europea siano unite nel bloccare la guerra di aggressione di aptar un uomo che ha tradito la Libia e la comunità internazionale anche l’ONU contro a Tarano sta compiendo scrive all’organizzazione un’operazione antiterrorismo ma un colpo di stato queste le parole delle inviato speciale in Libia Cambiamo argomento via libera definitivo alladel copyright europeo Il consiglio ha approvato come. a questa discussione la Direttiva che modifica le regole sul Diritto d’autore come annunciato L’Italia ha votato contro la Svezia Finlandia Polonia Olanda e Lussemburgo ha tenuti Slovenia Estonia e Belgio Germania ha fatto mettere a verbale un suo protocollo in cui Invita la commissione e sponsabile dell’attuazione ad evitare i filtri alla fine non è censura torniamo in Italia per il procuratore di per una gara fatto capire l’indagine sui presunti concorsi pilotati per assunzione all’ospedale di Perugia secondo il magistrato l’incazzata dovuta fermare dopo che nell’ufficio del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera sono state fatte le microspie in una Bonifica da lui stesso ordinata in chiusura Il dieselgate Lectio di Volkswagen tra le 5 persone accusate di frode violazione delle leggi sulla concorrenza nell’ambito del tetto scandalo del diesel Santa la magistratura riferiscono i media era l’ultima notizia per il momento perché l’informazione torna alla prossima edizione estate Qui sulle nostre frequenze linea

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa