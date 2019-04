Ultime Notizie Roma del 15-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano di nuovo indagato per sequestro di persona per la vicenda Dei migranti salvati è venuto fuori dal porto di Siracusa dal 24 al 30 gennaio scorso ti ho detto lo stesso Ministro dell’Interno spiegato il procuratore ha presentato una contestuale richiesta di archiviazione non cambio idea per il bene degli italiani come i posti sono e rimangono chiusi afferma il vicepremier pensione con il Movimento 5 Stelle è curiosa la posizione dei 5 Stelle quando tenta di essere processato dice che le cose si fanno insieme quando invece è in campagna elettorale dice che decide da solo sui posti Economy abbiamo avuto problemi di rallentamento alla fine dello scorso anno nei primi mesi dell’anno corrente indicato dimostrano che gradualmente c’è una ripresa Lo ha fermato il ministro Tria assicurando che sul rischio delle clausole di salvaguardia dei 23 miliardi di euro di aumento dell’IVA troveremo una soluzione bilanciamanchi tanto in tanto ha altri dati sul debito pubblico di 0,8 miliardi nel 2016 5,5 miliardi nel 2017 5,3 miliardi nel 2018 il debito risulta pari a 321,95 miliardi 132,2 % del PIL a gennaio 2019 è salita la febbre è aumentato ancora a 2373,68 miliardi Cambiamo argomento stiamo facendo un approfondimento in virtù anche di una proroga che è stata chiesta da Poseidon per l’inizio dei lavori sono le parole del ministro per il sud Barbara Lezzi rispondendo ai giornalisti i lavori non sono ancora iniziati ma non essendoci a nostro avviso come ha detto il presidente Conte la necessità di portare avanti questo perché stiamo appunto verificando tutte le condizioni aggiunto Lezzi prima di dare una risposta definitiva è una posizione ormai nota da parte del MoVimento 5 Stelle le parole del ministro per il sud sul gasdotto Poseidon ultime notizie in chiusura la posizione molto chiara l’intenzione del governorinnovare la convenzione con Radio Radicale lo ha detto il Sottosegretario all’editoria Vito Crimi se tu non ce l’ha con Radio Radicale uguale alla chiusura Ma sta nella libertà del governo farlo però devi clinica fermando che l’emittente al 25 anni di servizio senza alcun tipo di gara che valutazione dell’effettivo valore di questo servizio è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa