Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald Trump sospende i finanziamenti e l’organizzazione Mondiale della sanità ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sul coronavirus sostiene il presidente americano i suoi ritardi sono costati vite umane la prende mi poteva essere contenuta immediata la reazione di Demis carica i suoi fallimenti dura la speaker Nancy pelosi è un disastro reazione incompetente non è il momento di ridurre le risorse ha detto il segretario generale dell’ONU finora negli Stati Uniti il virus ha causato oltre 25000 morti le perdite del PIL mondiale per covid-19 ammontano a quasi 9000 miliardi di dollari 2020/2021 più delle con il Giappone Germania messi insieme lo afferma il Fondo Monetario Internazionale sottolineando che per la prima volta dalla grande depressione sono in recessione sia le economie avanzate sia quello in via di sviluppo si contraggono del set del 72IP di Germania e Francia del Lotto quello di spagna di 6:05 quello della Gran Bretagna l’economia italiana si incontra Ara del 91 per 100 solo la Grecia con una decrescita del 10% fare peggio e via da oggi al pagamento del bonus €600 per gli oltre 1,8 milioni di lavoratori lo ha annunciato la ministra del Lavoro Nunzia catalfo e per il titolare dell’economia Roberto Gualtieri e verosimile da allenamento €800 dell’indennità per gli autonomi da oggi operativi prestiti alle imprese da €25000 per l’emergenza coronavirus e le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì secondo uno studio di Confcommercio consumi crollano del 31% rispetto a marzo dello scorso anno dovrei vedere solo Come aprire una contrazione del PIL del 13 % sono 100 4291 covid-19 in Italia con un incremento di 675 nelle ultime 24 ore e sono 21067 le vittime coronamento di 602 i guariti sono 37103frenata di nuovi contagi accertati a Milano che con la provincia registra un più 189 Per un totale di 14350 a Milano città 57 nuovi contagi accertati per un totale di 5914 altri tre medici hanno perso la vita il totale dei morti per i camici Bianchi sale A112 mentre di 8 quello dei farmacisti sulla maggioranza DPD Italia viva favorevoli alle misure ma senza condizioni il MoVimento 5 Stelle è sempre contrario di Maio è uno strumento antiquato Renzi alla fine lo useremo insieme a tutte le altre misure e Berlusconi incassa un errore rinunciarci Salvini annuncia una risoluzione della Lega riunione della Task Force guidata dall’ex amministratore delegato di Vodafone Vittorio colao senza il premier Conte Tra gli effetti allo studio gli orari di lavoro Enrico Working e la app per tracciare gli spostamenti atteso nel weekend un primo documento Zingaretti Si oppone all’idea di colao ministro proposto da Renzi per far riaprire le aziende serviràguardo di mascherine al mese 456 milioni di guanti perquisizioni e acquisizioni di documenti al nord nell’ambito delle inchieste sulle residenze sanitarie assistenziali interessati Albergo Trivulzio altre strutture indagini perquisizioni anche a Sondrio Cuneo al momento superano la dozzinale residente controllate fra i reati sui quali Si indaga ci sono quelli di epidemia colpose omicidio colposo plurimo centro anziani morti nelle strutture da inizia epidemia solo al Trivulzio oltre 140 e dopo Google e Facebook anche Apple rilascia uno strumento che attraverso le sue mappe mette in chiaro i dati sulla mobilità degli utenti per aiutare nel contrasto alla diffusione del coronavirus in Italia il 12 aprile gli spostamenti sono crollati del 87% in Gran Bretagna del 76 negli Stati Uniti del 63 in Germania del 94 in particolare nel nostro paese gli spostamenti con i mezzi pubblici hanno registrato un crollo del 91% quindi a piedi dell’89 con la macchina dell’87 e nella guerracoronavirus salta anche il calendario del Tour de France le nuove date prevedono in via da Nizza il 29 agosto e arrivo a Parigi Arco di Trionfo il 20 settembre attesa per oggi la conferma ufficiale dell’Unione ciclistica internazionale il rinvio è stato inevitabile dopo che il presidente Macron ha vietato gli eventi con pubblico numeroso Fino alla metà di luglio e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa