Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Fondo Monetario Internazionale Italia pagare il prezzo più alto per la pandemia PIL nel 2029 1 % il coronavirus schiaccerà le economie mondiali per vedere il Fondo Monetario Internazionale che per l’Italia vede quest’anno un vaso nel deficit di bilancio all 8,3% e del debito pubblico al 155,5% del prodotto interno lordo Italia viva premono su con te si ai fondi europei sono senza condizioni per una settimana il Consiglio Europeo il fondo salva-stati divide al loro interno maggioranza e opposizione tipi di premi su con te perché cambi idea resta il no del MoVimento 5 Stelle ed oggi attivi prestiti imprese lunedì le erogazioni in Italia già messo in campo misure per 750 miliardidall’Unione Europea Ci aspettiamo iniziative comune per 1500 miliardi il bonus per gli autonomi diventa di €800 Trap Sospendi fondi alla msa fallito negli Stati Uniti altri 2228 morti in 24 ore il presidente accusare Organizzazione Mondiale della sanità di aver insabbiato i dati sulla diffusione del virus Idem attaccano cercano di scaricare su altri le sue colpe vediamo oggi per gli anziani specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di riposo lo ha detto Papa Francesco nell’introduzione della messa Santa Marta gli anziani hanno paura di morire da soli sentono questa pandemia come una cosa aggressiva Loro sono le nostre radici la nostra storia proseguito il papà loro ci hanno dato la fede la tradizione il senso di appartenenza una Patria preghiamo per loro ha detto perché il Signore gli stia vicino in questo momento ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa