Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’organizzazione Mondiale della sanità ha fallito nell’ottenere tempestive informazioni sui ritardi sono costati vite umane è il duro attacco di Donald Trump che ha deciso di tagliare i fondi allo MS la speaker pelosi reazione incompetente il segretario generale dell’ONU dice non è il momento di ridurre le risorse in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus compresi guariti deceduti sono 160 2488 di questi 100 4291 sono i contagiati attuali le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1695 Per un totale di 30 7130 il totale delle vittime di 21067 602 in più rispetto alle precedenti 24 ore sono 300086 pazienti nei reparti di terapia intensiva 74 in meno rispetto alle precedenti 24 ore il dato in calo per Undicesimo giorno consecutivo dei pazienti attualmente positivi 28011 sono ricoverati con sintomi meno 12 in meno rispetto alle precedenti 24 ore e 70 3094 sono in isolamento domiciliare il 70% del totale diminuiscono i tamponi eseguiti sono 26779 in più per un totale di un milione 73389 e le precedenti 24 ore erano 30 6717 il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche tamponi fatti in uscita Ovvero le persone che dopo la malattia di isolamento domiciliare vengono sottoposti a 12 tamponi prima di poter essere definiti guariti sono questi del bollettino Quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio il 55,7% degli addetti dell’Industria dei servizi privati a lavoroanche durante lockdown in Italia per l’emergenza coronavirus lacrime dell’istat che ha tracciato una mappa dell’ attività sospese attive Senza considerare lo smart Working secondo l’istituto di statistica in molte regioni del Mezzogiorno oltre la metà dei comuni per registrare una foto di Abeti appartenenti ai settori aperti superiore al valore medio Nazionale succede in Basilicata Sicilia Calabria guardando i comuni oltre la media anche Genova col 60,6% Roma con 68 e 5 Milano con il 67,1 tutto fermo o quasi per il lockdown a causa del coronavirus e la crescita economica ovviamente si blocca le nuove Stime del Fondo Monetario sono una sentenza che Con ogni probabilità sarà riscritta in peggio già nei prossimi giorni solo quando ci sarà un effettiva e robusta riapertura me ne maggior parte dei paesi coinvolti dalla coronavirus si potranno avere le menti più soldi per far di conto E a proposito di economia diamo uno sguardo alla borsa quelle cinesi aprono gli scambi poco mossicomposite di Shanghai Segna una flessione frazionale dello 0,02% a 2826,66 punti mentre quello di scienze si attesta a quota 1745,05 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

