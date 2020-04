Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno stasera informazioni il rapporto tra positivi individuati Oggi è il numero di tamponi fatti al minimo dall’inizio dell’epidemia un dato che fa ben sperare significa che ci sono meno contatto tra chi si sottopone ai test i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano anche un altro dato positivo che il continuo Calo Delle persone ricoverate 368 in meno di ieri in terapia intensiva si trovano 3079 persone 107 meno di ieri ma soprattutto 1000 meno del massimo raggiunto due settimane nelle ultime 24 ore sono morte per a 578 persone arrivando ad un totale di decessi di 21645 complessivo dall’inizio di emergenza vigoriti raggiungono quota 38092 per un aumento in 24ore di 962 unità l’aumento di malattie infine che è stato pari a 1127 unità ieri erano stati175 Ma i tamponi fatti erano molti di meno l’economia l’Europa Guardala ripartenze la parola d’ordine gradualità lo spiega la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen presentando fine guida che sottolinea non sono un segnale per togliere le misure di contenimento terra un nuovo piano Marshall con investimenti pubblici e privati della chiave sarà un nuovo potente bilancio pluriennale le azioni rappresentano quasi 3000 miliardi di euro altre misure di grano Digital Green via dei pilastri della ripresa spiega il Presidente del Consiglio Europeo con priorità alla riparazione del mercato unico e allo sviluppo di un imponente strade di investimento delle nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano te pitturando acquisizioni di documenti negli uffici della Regione Lombardia nell’inchiesta in più filoni che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio RSA milanesi per la gestione ospiti anziani e pazienti nell’emergenza covid-19 L’attività dei militari era andata avanti per quasi 17 ore per acquisti questi documenti tra cui un centinaiocartelle cliniche direttive ricevute dalla struttura inviate dalla regione in chiusura l’allarme sul fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese che secondo bankitalia è stimato tra marzo e luglio in 50 miliardi di euro nel terzo mese dell’anno stimato un calo del 15% della produzione industriale per le banche più fragili Si ipotizza anche il sostegno pubblico per favorire processi aggregativi un rapido dispiegamento delle risorse approvate dal governo è una semplificazione dei canali per accedervi nella costituzione della parte antica del debito pubblico 30 febbraio 2004 146,9 miliardi con un incremento di 2,7 miliardi rispetto a gennaio tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa