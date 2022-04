Ultime Notizie Roma del 15-04-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 15 aprile al microfono Giuliano Ferrigno esteri nel primo piano la Russia ha inviato a Washington questa settimana una nota diplomatica formale avvertendo che le spedizioni di Stati Uniti è nato di sistemi Darma più sensibili al Ucraina stanno Alimentando il conflitto e potrebbero portare a conseguenze imprevedibili lo riporta il Washington Post che ha visionato una copia del documento l’iniziativa segue l’approvazione da parte del presidente americano Joe biden e l’invio di nuove armi inclusi elicotteri per altri 800 milioni di dollari intanto lui è ancora sulla leva economica a tentare una di escalation l’Unione Europea secondo quanto riporta il New York Times sta preparando un embargo graduale alle importazioni di prodotti petroliferi russi Ma la misura non verrà varata fino a dopodelle elezioni presidenziali francesi il 24 aprile nel frattempo sembra accelerare il processo di adesione della Finlandia alla Nato è altamente probabile che Helsinki entri nella nato il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile ha detto il ministro finlandese per gli affari europei in un’intervista a Sky News riportata dal Guardian parlando della capitale ha un serbatoio che ora c’è un profondo cambiamento nelle relazioni tra Russia e Finlandia che la rattrista poi ha descritto le azioni della Russia come una guerra Brutale in Ucraina e un campanello d’allarme per tutti quindi la cronaca del conflitto situazione critica Mariù comandante della 36a Brigata della Marina Ucraina lancia un appello alle autorità sbloccare la città il prima possibile militarmente o politicamente da questa mattina sono in Corso feroci combattimenti i russi avanzano in modo aggressivo intanto La Russia fa sapere che aumenterà il numero e la portata degli attacchi missilistici su obiettivi a Kiev in risposta agli atti di sabotaggio sul suo territorio da parte delle forze ucraine a mariupol uccisaSecondo chi f13 forni crematori mobili e le autorità cittadine sospettano che i russi stiamo cercando di coprire i crimini di guerra 7 civili sono rimasti uccisi in un attacco Russo contro autobus usati per evacuazioni vicino a Carpi a Washington il presidente statunitense Joe biden sta valutando l’ipotesi di volare è proprio a chi è un ulteriore passo dopo l’annuncio della collaborazione per accertare la velocità commesse dalla Russia andiamo a Gerusalemme violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia italiana Sono in corso da questa mattina sulla spianata delle moschee e almeno di 150 al di là di manifestanti palestinesi feriti 40 sono stati portati in ospedale almeno due sono quelli in gravi condizioni ci sono anche decine di Fermi 3 agenti israeliani sono stati trasportati in ospedale dopo i violenti scontri era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa