Ultime Notizie Roma del 15-04-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno cinquantunesimo giorno di guerra in Ucraina l’attenzione resta puntata su mariupol dove triplo in corso Ferrucci combattimenti i russi avanzano in modo aggressivo la situazione è critica ha dichiarato il comandante della 36a Brigata della Marina Ucraina lanciando un appello a sbloccare la città portuale il prima possibile militarmente o politicamente nella notte esplosioni sono state segnalate nella zona di 7 civili uccisi ucraini Sono rimasti uccisi in un attacco Russo contro gli autobus usati per l’evacuazione vicino a carkit fa invece sapere l’ufficio del procuratore generale l’operazione militari speciali della Federazione Russa a termine della molto presto Noi la lunghe Remo deliberatamente intanto Andrea clima off vicepresidente della commissione affari esteri del consiglio Russo durante un briefing a Mosca annuncia non appena rendereClean assicura per la Russia la fase militare si fermerà in Virginia negli Stati Uniti direttore della CIA Williams lancia l’allarme data la disperazione del presidente Putin e e della leadership le battute d’arresto che hanno affrontato militarmente finora nessuno di noi spiega tu a prendere alla leggera La minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o abbassare da è un eventualità della quale gli Stati Uniti sono molto preoccupati pure avvertendo che finora concludi bar non si sono evidenziati i preparativi pratici in tal senso italiano argomento e mi rende la Pasqua come saranno le giornate festive le previsioni meteo di domani conferma cambio di rotta purtroppo l’alta pressione africana che negli ultimi giorni ci ha regalato un clima quasi estivo subirà l’attacco infatti la parte di un fronte perturbato in discesa dall’Europa nord-orientale che provocherà prima un peggioramento tempo in Alcune regioni poi un successivo calo delle temperature sul Triveneto piogge e rovesci sparsi successiva estensione verso Ovest in particolare sulla Lombardia sul resto del paese domani dopodomani il cielo saràsereno e non troppo nuvoloso salgo sporadici piovaschi in Sicilia e qualche precipitazione sul Lazio e questa sera la prima Via Crucis al Colosseo dopo due anni di pandemia la prima però con la guerra ai tempi del conflitto nei Balcani polemiche per la tredicesima stazione a portare la croce dovrebbero essere una studentessa Ucraina e una russa la decisione pontificia è stata bollata come inopportuna visto i bombardamenti le battaglie ancora in corso dall’ambasciata di chi è Finn Santa Sede ma anche dalla Chiesa Cattolica locale era l’ultima notizia per il momento di formazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa