Ultime Notizie Roma del 15-04-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura la Russia ha inviato Washington questa settimana una nota diplomatica formale avvertendo che le spedizioni di sistemi di arma più sensibili al Ucraina sta diventando il conflitto e potrebbero portare a conseguenze imprevedibili lo riporta il Washington Post che ha visionato una copia del documento l’iniziativa segue l’approvazione da parte del presidente americano Joe biden Livio di nuove armi inclusi elicotteri per altri 800 milioni di dollari intanto ancora sulla leva economica per tentare una di escalation l’Unione Europea secondo quanto riporta il New York Times sta preparando un embargo graduale alle importazioni di prodotti petroliferi russi alla misura non verrà varata fino a dopo il ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi il 24 aprile Quindi ladel conflitto situazione critica mariupol è il comandante della 36a Brigata della Marina Ucraina lancia un appello alle autorità sbloccare la città il prima possibile militarmente o politicamente da questa mattina in corso feroci combattimenti i russi avanzano in modo aggressivo intanto La Russia fa sapere che aumenterà il numero e la portata degli attacchi missilistici su obiettivi a Kiev in risposta agli atti di sabotaggio sul territorio da parte delle forze ucraine a mariupol ci sarebbero Secondo chi f13 forni crematori i mobili e le autorità cittadine sospettano Che russi stiamo cercando di coprire i crimini di guerra 7 CV sono rimasti uccisi in un attacco Russo contro gli autobus usati per evacuazioni vicino a Carpi a Washington il presidente statunitense Joe biden sta valutando l’ipotesi di volare è proprio a Kiev un ulteriore passo dopo l’annuncio della collaborazione per accertare le atrocità commesse dalla Russia ora apre la pagina covid 12 regioni superano questa settimana alla soglia di allerta del 15% e dell’azione l’occupazione dei postiriparti diaria medica i palloni più alto si registra in Umbria con il 40,5% sicuro la Calabria con il 31,8% e la Sicilia con il 25% solo una regione la Sardegna si mette la soglia di allerta pizzata al 10% Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto nelle terapie Intensive il tasso di occupazione e infatti pari al 11,3% sono questi dati del monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute scende intanto l’indice di trasmissibilità RT questa settimana è pari a 1 rispetto al valore di 1,15 di 7 giorni fa scende anche l’incidenza dei casi per centomila abitanti da 776 a 717 in calo il tasso di occupazione in terapia intensiva al 4,2% rispetto al 4,7 della scorsa settimana L’unico dato che sale il tasso di occupazione area medica e al 15,6% contro il 15,57 giorni fa quindi diciamo che resta stabile una sola regione l’Abruzzo questa settimana supera il valore di incidenza di 1000 casi per centomila abitantiil valore medio Nazionale ticket e 117 era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

