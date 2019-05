Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 15 maggio Buongiorno dalla redazione di Francesco vita in studio e sempre più incandescente il clima nel governo in vista delle europee per Salvini se serve il rapporto deficit-pil può e deve superare il 3% Prima dici il nodo aumenti dell’IVA Di Maio lo Zip usandolo di far aumentare lo spread alzato ieri fino a 283 punti segreti e cosa il governo rischia di finire per sacrificare scuole sanità in PD punta i voti 5 Stelle mentre il sole a Di Maio è chiaro non voglio averci nulla a che fare annuncia faremo un nuovo gruppo europeo e saremo determinanti scrivi che così dopo il 26 per il governo andare avanti insostenibile ferma Giancarlo Giorgetti Ma si può ripartire aggiunge la Corte di Giustizia Europea esclude in base al diritto europeo la possibilità di rimpatriare un rifugiati in fuga da un paese in cui rischia la tortura altri trattamenti inumani vietati dalla convenzione di Ginevra anche se commentonel paese ospitante la sentenza riaccende lo scontro sui rimpatri Salvini per questo vogliamo cambiare l’Europa Di Maio attacca sul decreto sicurezza visto non ci hanno proprio proposta intanto la sicura di Catania hai chiesto l’archiviazione per i responsabili della nave della LG spagnola proattiva Open Apps indagati per associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina anche pazze cantieri famiglia restano terreno di scontro nella maggioranza che non ha Tuttavia in programma un vertice A meno che Di Maio Salvini oggi nelle stesse ore a Roma tra un appuntamento elettorale l’altro non trovi in un’occasione di incontro solo sulla cantiere interviene il presidente dell’anac Raffa evidenziando gli aspetti pericolosi la lega preannuncia una nuova proposta da realizzare entro l’anno per tanti Italiani in difficoltà e del ministro Fontana proporre di introdurre nel decreto crescita detrazioni per pannolini e latte da Movimento 5 Stelle accuse di plagio approvato in via definitiva la legge sul voto di scambio via libera la camera nuovo assegno di divorzio legge attuativa sono uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sarà presentata al parlamento britannicoa partire dal 3 giugno con l’obiettivo di completare il percorso della brexit entro inizio Luglio e prima della pausa estiva lo ha annunciato ieri sera ad ogni stretta al termine di un incontro per la prendi e Teresa mai è il leader dell’opposizione laburista ricordi i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni alla ricerca di un accordo di un compromesso sul termine dell’uscita dall’Unione Europea la guida TV che Parlamento resta una necessaria per poter poi promulgare la legge attuativa non ha Trump Jr il figlio maggiorenne del presidente americano testimonierà a porte chiuse davanti alla commissione intelligence del Senato che Indaga sulla sia gay l’audizione di Ronaldo Junior Sara fissata metà giugno durerà dalle 2 alle 4 ore le commissioni intelligence della camera in tanto citato a testimoniare 4 avvocati legati al presidente Donald per la sua famiglia nell’ambito delle indagini per accertare se abbiano tentato di ostruire le indagini della stessa Commissione sono interferenze russe nelle elezioni americane belle 2016 si terràin un’altra sede della riunione dell’assemblea Nazionale venezuelana sospesa Ieri dopo l’ingresso nell’edificio di agenti dei servizi di intelligence militare che hanno un po’ interdetto l’ingresso nell’edificio spaventando la presenza di esplosivi lo annunciato l’auto propionato per diretta Inter invece l’hanno Juan guaido all’ordine del giorno il resto del vicepremier Zambrano e le altre iniziative repressive messe in atto dal governo Intanto il governo ha revocato l’immunità ad altri 5 membri del Parlamento ad altri 10 era stata revocata nei giorni scorsi una tela della serie I coloni del pittore francese Claude Monet è stata acquistata per 110,7 milioni di dollari in un’asta organizzata da sotheby’s a New York si tratta di un record Per l’artista durante un’asta con una somma che tra i 10 più alti mai battuta con la vendita all’incanto molto mani di Jim jarmusch aprono il 62esimo Festival di Cannes maestro di cerimonia Edward ospiti Charlotte Gainsbourg e Jane Burden in messicanoinarredo guida la giuria in regole del festival per il red carpet e non solo si ai tacchino ai selfie e soprattutto divieto assoluto di spoiler di giudizio sul clima prima delle proiezioni ufficio e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa