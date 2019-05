Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si riaccende lo scontro all’interno della maggioranza tra lega e Movimento 5 stelle con lo spread in crescita quota 280 punti ad alimentare le tensioni e Luigi Di Maio ad accusare Matteo Salvini di far salire il differenziale BTP Bund considerati responsabili che mettono a rischio l’economia il leader della Lega ripete Rivendica che un dovere superare i vincoli europei non solo il 3% di rapporto deficit PIL ma infrangerà anche il 130 140 x 100 il MoVimento 5 Stelle dopo averlo accusato di alimentare la tensione nelle piazze di addosso aumento dello stress se si vede che così dopo il 26 Questa conflittualità insostenibile lancia l’allarme il Sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti ma dopo le europee si può ripartire aggiunge prudente Salvini Intanto è tornato a parlare della presunta vicinanza stradale auto di governo del Partito Democratico immediata la replica di Luigi Di Maio noi a sinistra per caniDio ce n’è scampi dice leader Movimento 5 Stelle prima andando al mittente le accuse poi rincara Ma quale sintonia con il PD dice Tu non partito che pensa solo di alzare lo stipendio dei parlamentari vitalizi Il PD è un semaforo fermo fermo lo stesso partito che rappresenta i renziani afferma Di Maio che attacca poi anche le posizioni della Lega nessuno può negare che la lega si stiano spostando sul posizioni più alto a destra che a me preoccupa ancora politica sblocca cantieri a vari aspetti problematici alcuni anche pericolosi a dirlo il presidente dell’autorità Nazionale anticorruzione Raffaello Cantone intervistato da Sky Tg24 il provvedimento semplici che gli affidamenti sotto i €200000 che sono tantissime degli enti locali e questa è una forma pericolosa ma in realtà sotto i €200000 perché per tutte le opere che si potevano fare procedure semplificate fino a €1000000 adesso bisogna fare procedura aperta fino a €200000 oltre €200000 procedure Inter garantiteche non mi sembra un’idea che posso sbloccare davvero il Parlamento non ha ritenuto in questa fase opportuno sentirmi noi faremo comunque uno studio il provvedimento che metteremo come disposizione guai giudiziari in vista per la puntato Riccardo Casamassima il carabiniere che nel 2016 ha fatto riaprire il caso di Stefano Cucchi con le sue dichiarazioni sul pestaggio subito in caserma dal geometra la notte del suo arresto nel ottobre 2009 la procura di Roma ha chiesto per lui via giudizio per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio andiamo all’estero aborto vietato in tutti i casi anche se la gravidanza è frutto di un incesto di uno stupro l’interruzione di gravidanza è possibile solamente se si tratta di salvaguardare la salute della madre sono le linee principali della legge approvato in America Dal Senato dell’Alabama dopo il via libera della camera il testo arriva dopo quello provato una settimana fa in Giorgia e far notare è il più restrittivo d’America sul tema dell’aborto il provvedimento deve ora essere firmato dalla governatrice repubblicana che che non si è ancora pronunciata Ma che è sempre stata una forte oppositrice dell’Interdi gravidanza rimaniamo al essere una tela della serie I covoni del pittore francese Claude Monet è stata acquistata per 110,7 milioni di dollari in un’asta organizzata da sotheby’s a New York si tratta di un record l’artista durante una festa con una somma che tra le 10 più alte mie battute a una vendita all’incanto ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

