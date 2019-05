Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta frasi una busta con all’interno un proiettile indirizzata la sindaca di Torino Chiara appendino è stata recapitata ieri agli uffici del comune la notizia riportata dal dorso torinese del Corriere della Sera è stata confermata dagli inquirenti si tratta di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della prima cittadina che già negli scorsi mesi aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città del sale a 282 punti e finisce sulla ribalta della campagna elettorale non tanto perché Nicola Zingaretti accusa il governo di alimentare la crisi tanto che di questo passo non ci saranno più soldi per scuole sanità quanto perché è Luigi Di Maio l’accusa Matteo Salvini di far salire il differenziale cospalat e responsabili che mettono a rischio l’economia il leader della Lega ripetendo e lo Rivendica che è un dovere superare i vincoli europei non sono il 3% di rapportoil pranzo e anche il 130 140% di debito una tela della serie I covoni del pittore francese Claude Monet è stata acquistata per 110,7 milioni di dollari in un’asta organizzata New York si tratta di un record Per l’artista durante un’asta con una somma che tra le 10 più alte mai battute ad una vendita all’incanto le autorità militari del Sudan hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con le posizioni per una transizione in tre anni ad una amministrazione civile consiglio militare di transizione ha detto che l’alleanza deposizione Avrei due terzi dei seggi in consiglio legislativo lo riferisce la BBC il Sudan è in mano regime militare da quando il presidente Omar basso ieri è stato estromesso il mese scorso e le proteste per un governo civile non si sono mai arrestato Facebook dopo gli attacchi terroristici contro due moschee in Nuova Zelanda trasmessi su Facebook live al limite da oggi l’uso di questa funzione per chi Viola certe regole del Social compresa la Policy toolindividui pericolosi Lorenzo Facebook che ha siglato pure una nuova partnership per te, 5 milioni di dollari statunitensi per migliorare la tecnologia che consente di individuare video immagini manipolati per sfuggire ai controlli a venire al polipo scappi di nuovo come capitato ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa