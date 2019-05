Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ti rialzo dello Spread oltre quota 2 87 punti penalizza Piazza Affari che gira in calo dopo Un avvio lieve rialzo l’indice MIB Lascia sul campo lo 0,74 % frenato dai bancario UBI Banca Intesa Unicredit e banco BPM Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia presidente dell’azienda officine meccaniche rezzatesi con sede nel bresciano indagato per finanziamento illecito nella massa indagine della dda di Milano 100 giorni fa ha portato a 43 misure cautelari da quando si è saputo abbonamenti che ieri per ora è stato sentito come persona informata sui fatti e che per Firenze vicino ad ambienti di Forza Italia è stato poi confessato un finanziamento illecito da circa €30000 ad un politico la piccola Noemi è sveglia cosciente presente una buona mobilità di tuttiarti la bambina respira spontaneamente ma necessita ancora di un supporto di ossigeno ad alti flussi così nel bollettino medico diffuso oggi dall’ospedale Santobono proseguono gli esami diagnostici di routine utili monitorare l’evoluzione della condizione clinica della bimba un insegnante di una scuola elementare Della Bassa Veronese è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti su minore il maestro è finito ai domiciliari nell’ indagine coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Pietro Pascucci secondo l’accusa l’uomo avrebbe lanciato banchi in classe spinto e strattonato gli alunni tra gli 8 Ei 9 anni di età che supereremo si comportavano bene Gli atti sono stati firmati dalle telecamere nascoste finale erogato €500000 a 25 comuni tra i 9000 Ei 30000 abitanti per l’operazione laghi sicuri si tratta di un’estensione di spiaggia sicura iniziativa giunta alla seconda edizione che per la stagione 2019 mette a disposizione 4,2 milioni di euro per 100 comuni che si affacciano sul mare ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione puntamento

