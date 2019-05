Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli è morto salgono ordini e fatturato nell’industria lo rileva l’Istat che sottolinea in particolare come gli ordinativi registrano un incremento congiunturale del 2,2% mentre nella media del primo trimestre del 2019 sono rimasti invariati rispetto al Quarto trimestre dello scorso anno peggiora invece il dato tendenziale Quindi se grezzo io in un rischio del 3,6% sia sul mercato interno sia su quello estero la maggiore crescita tendenziale ti registra nelle Industrie tessili mentre il peggior risultato si rileva nell’industria farmaceutica lo spread tra Btp e Bund Avola a 291 punti base o livello che non si vedeva dallo scorso dicembre prima della conclusione positiva del braccio di ferro con l’Unione Europea sui conti pubblici il rendimento del titolo delitaliano sale al 2,80% da 2,72 della chiusura di ieri la piccola Noemi è sveglia cosciente presenta una buona mobilità di tutti e quattro gli arti la bambina respiratoria mente ma ne sai te ancora io non sopporto di ossigeno ad alti flussi così nel bollettino medico diffuso oggi dall’ospedale Santobono proseguono gli esami diagnostici di routine utili a curare l’evoluzione della condizione clinica della bimba non esiste ancora una cura in grado di eliminare il batterio a vegetale xylella fastidiosa che minaccia non solo i paesi mediterranei ma la maggior parte del territorio dell’Unione Europea sono le conclusioni di due pareri dell’autorità Europea per la sicurezza alimentare Resi noti oggi le opinioni confermano che alcuni trattamenti sperimentati anni possono ridurre i sintomi ma non eliminano il batterio l’applicazione tempestiva delle misure di controllo Unione Europea resta Quindi l’unico modo per fermarlo una tela della serie I covonipittore francese Claude Monet è stata acquistata per 110,7 milioni di dollari in un’altra organizzata a New York si tratta di un record Per l’artista Durante un’altra con una somma pietra le 10 più alte mai battute ad una vendita all’incanto ed è tutto per una Grazie dell’attenzione puntamento alla prossima edizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa