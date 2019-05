Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la castrazione non cambierebbe il desiderio di un vero pedofilo la sua mente sul sistema emotivo affettivo relazionale è formato a partire da questo desiderio che può essere vissuto realmente oppure anche nella fantasia lo chiarisce padre Hans zollner gesuita presidente del centro per la protezione dei Minori presso la pontificia università Gregoriana è tra i massimi esperti della Chiesa in via abusi sessuali affrontando un tema della tua vita politica come la proposta di castrazione chimica Il Santo Padre Nel passaggio tra i fedeli prima dell’udienza generale ha fatto salire sulla papamobile 8 bambini arrivati dalla Libia con il corridoio umanitario del 29 aprile scorso e su un barcone Alcuni mesita lo ha fatto sapere il direttore della sala StampaAlessandro Gisotti questi bambini di diverse nazionalità per cui Siria nigeria-congo sono talmente ospitati con le loro famiglie nel centro mondo migliore Rocca di Papa e seguiti dalla Attilio archiviato per la terza volta dalla magistratura spagnola il procedimento sulla morte di 13 studentesse dell’Erasmus 57 italiane avvenuta il 20 marzo 2016 per l’incidente in Catalogna che coinvolge il pullman su cui viaggiavano il giudice ha deciso come riportato oggi dalla nazione Di non riaprire il processo scrivendo nelle motivazioni che non ci sono i la procura di Arezzo ha depositato stamani la richiesta di archiviazione per Fredy Pacini gommista di 57 anni di Monte San Savino Arezzo che il 28 novembre sarò a colpi di fucile uccidendo mircea Vitali 29 anni moldano che si era introdotto nella sua rivendita di gomme e biciclette probabilmente per rubare il pubblicoero Andrea claudiani ha provato la richiesta di archiviazione Per legittima difesa putativa adesso il 31 maggio buona cattiva sorte il primo singolo ad anticipare il nuovo album di Tiziano Ferro accetto miracoli ha preso il 22 novembre per Virgin Records il brano è disponibile anche in vinile 45 giri il numero di buona cattiva sorte la voce la melodia stiamo si fondono poi gli interventi vocali e l’inconfondibile stile di Timberland un brano Senza Confini geografici negli genere è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima

