Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella in studio evitare l’aumento dell’Iva Non sarà un’impresa facile lo ha detto il premier Conte all’assemblea di Rete Imprese Italia per questo si sta lavorando ad un’operazione profonda di spending review e potenziando il sistema di contrasto all’evasione e aggiunge che ulteriore priorità è la riduzione del carico fiscale per le imprese nella stessa sede il ministro Salvini osservato che lui non aumenterà le imposte di un centesimo prima va riformato il sistema fiscale bisogna avere coraggio e io non mi rassegno ha detto il ministro Salvini intanto lo spread tra Btp e Bund tedeschi vola oltre 290 punti base ai massimi da dicembre è il tasso sul titolo decennale tedesco e scende ai minimi dal 2016 il rialzo dell’indice penalizza Piazza Affari che gira indopo Un avvio Invia berealto intanto due report di Unicredit e di MPS puntano il dito sui commenti di Salvini sul superamento del tetto del 3% nel rapporto deficit PIL lo spread sale Dopo le parole del Ministro dell’Interno Antoine bouvet analista per i tassi di interesse di mizuho International serba che uno spread a 300 punti base è un obiettivo realistico nei prossimi giorni Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia presidente di officine meccaniche rezzatesi nel bresciano è indagato per finanziamento illecito nella Maxi indagine della dda di Milano che 8 giorni fa ha portato a 43 misure cautelari a Bonometti ieri per ora è sentito come persona informata sui fatti e che per gli inquirenti ad ambienti di Forza Italia se dopo il contestato un finanziamento illecito da circa €30000 ad un politico nella cronaca andiamo a Torino nessun messaggio mittente per la bustaetichetta Bianca scritta pennarello con le normografo che conteneva un proiettile calibro 9 indirizzata la sindaca della città Chiara appendino busta arrivata ieri negli uffici del comune un nuovo gesto nei confronti della prima cittadina che già nei mesi scorsi aveva ricevuto una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città vado avanti con forza nel mio lavoro le intimidazioni non sortiscono alcun effetto ha detto la appendino numerose dal mondo politico e istituzionale le manifestazioni di solidarietà investigatori al lavoro Tu la matrice dell’intimidazione l’ipotesi anarchica al momento non è tra le principali è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa