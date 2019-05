Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriele a Luigi studio l’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi candidata alle elezioni del 26 maggio è indagato per finanziamento illecito nella Maxi inchiesta della dda di Milano come è accusata di aver ricevuto a gennaio un finanziamento illecito da €31000 da industriale bresciane presidente della Confindustria Lombarda Marco Bonometti anche lui indagato nella stessa inchiesta Bonometti in particolare la procura contesta una fattura da €31000 emessa da o.m.r. holding alla società di quelli industriale presidente e per la Premium Consulting srl tra i cui soci figura.com II €31000 secondo gli inquirenti sarebbero stati versati in due Trance da circa €15000 due effetto spread sullePiazza Affari il differenziale btp-bund si mantiene su quota 290 ai massimi da dicembre e Milano ampliare il calo a meno 1 e 3% confermandosi maglia nera in Europa sorprende penalizza i bancari UBI Banca Mediobanca è BPER Banca Intesa Sanpaolo più caute UniCredit Banco BPM 2 report di Unicredit e di MPS puntano il dito sui commenti di Salvini sul superamento del tetto del 3% nel rapporto deficit PIL non mi preoccupa Repubblica il ministro lo spread in rialzo non mi ha fatto piacere lo ricollego alla competizione elettorale che crea agitazione sui mercati ha detto il premier Conte Intanto i dirigenti della pubblica amministrazione guadagnano in media €81000 l’anno con punte di €230000 tra i dirigenti di prima fascia degli enti pubblici non economici che l’estremo opposto di circa €60000 tra i dirigenti degli istitutiinformazioni artistico museale della scuola e dirigenti non medici del Servizio Sanitario Nazionale lo rileva la ricerca presentata in occasione del forum Pia in particolare lo stipendio dei presidi viene sottolineato si ferma a €62000 l’anno con un aumento di appena €3000 in 10 anni per forza in chiusura Giro d’Italia Tom dumoulin è uscito dalla corsa L’Olandese dopo la rovinosa caduta di ieri non ha preso il via alla tappa di questo oggi a Frascati ieri aveva perso circa 4 minuti in classifica generale è tutto dal redazione auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa