Ultime Notizie Roma del 15-05-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con informazione da Luigi in studio spread a 290 punti base è il ministro dell’economia Tria commenta il nervosismo dei mercati che si legge nelle oscillazioni dello spread è ingiustificato Ma com’è possibile alla vigilia di questa importanza elezioni europee è ingiustificato perché gli obiettivi di finanza pubblica del governo sono quelli proposti dal governo stesso e approvati dal Parlamento con il documento di Economia e Finanza ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre 2 90 il punti del differenziale tra Btp e Bund tedesco Cambiamo argomento parliamo di emigranti si soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia dalle coste libiche avvistato da un aereo civile di ricognizione Libia Malta Italia Olanda sono state informate nessuna rispostaTerraneo Stanno diminuendo i testimoni non le partenze lo scrive in Un Tweet l’organizzazione tedesca noprofit ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi le acque territoriali italiane i nostri morti sono e rimangono chiusi è stata la replica del ministro Salvini che ha riunito al Viminale il comitato Nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica sulla vicenda della Swatch Intanto in politica è Braccio di Ferro Tra lega e 5 Stelle sul decreto sicurezza bis prima e Decreti crescita e sblocca cantieri che sono in Parlamento dopo le europee valuteremo con serenità e stando a tutti i livelli del diritto anche il decreto sicurezza se lo ha detto il ministro pentastellato Toninelli il testo è pronto il 20 sarà in consiglio ha detto Salvini riferendosi all’ultimo Consiglio dei Ministri prima delle europee il decreto in effetti entra nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri in programma domani avrebbe ricevuto tangenti la europarlamentare di Forza Italiaakomi candidata alle europee indagato per finanziamento illecito nella Maxi inchiesta della dda di Milano come accusato di aver ricevuto €31000 dal industriale Bresciano è presidente della Confindustria Lombarda Marco Bonometti anche lui indagato consulenza regolare nessun finanziamento illecito è stata la difesa della europarlamentare mai il dice Bonometti lo sport in chiusura Giro d’Italia quinta tappa al tedesco ackerman che al traguardo aver fatto galleria terzo posto per Demar che si conferma maglia rosa per il quinto giorno consecutivo il francese Tom dumoulin si è ritirato dal giro d’Italia dopo la caduta di ieri nel calcio Coppa Italia le 20:45 la finale secca della competizione in campo Atalanta Lazio Chi vince alzerà la coppa è tutto dalla redazione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa