Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il totale delle persone che hanno contratto il virus è salito ieri a 220 3096 con un incremento rispetto al giorno precedente di 992 nuovi casi di quel Carro dei pazienti in terapia intensiva Giuli attualmente malato in tutte le regioni dati sono stati forniti dalla protezione civile per i forti temporali che stanotte si sono abbattuti sul divano il fiume Seveso esonda diversi punti della città anche il fiume Lambro è a rischio esondazione anche questa mattina La Pioggia Cade incessante a Cesano Maderno il fiume Seveso ha raggiunto l’altezza di 1,99 nella zona di fondazione si sono verificati anche alcuni blackout elettrici di governo accelera nelle linee della definizione del decreto-legge con punto le linee guida per le ulteriori aperturecommerciali a partire dal 18 maggio il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto legge annunciato mercoledì dal premier Giuseppe Conte è stato convocato ieri alle 12 in programma una riunione tra il ministro della Salute Roberto Speranza il ministro degli affari regionali Francesco boccia e governatori per valutare le varie ipotesi sulle riaperture che saranno probabilmente differenziata degli ultimi dati sull’andamento epidemiologico delle

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa