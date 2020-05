Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il totale delle persone che hanno contratto il virus è salito ieri E 220 3096 con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore di 992 nuovi casi prosegue il calo dei pazienti terapia intensiva giacche attualmente Melato in tutte le regioni i dati sono stati forniti dalla protezione civile per i forti temporali che stanotte si sono abbattuti su Milano il fiume Seveso esondato in diversi punti della città anche il fiume Lambro a rischio esondazione e anche questa mattina La Pioggia Cade incessante e a Cesano Maderno fiume Seveso raggiunto l’altezza di 1,99 nella zona dell’esondazione si sono verificati anche alcuni blackout elettrici evidente che le legittime preoccupazioni di una situazione senza precedenti possono generare anche rabbia lo afferma il ministro dell’economia Robertointervista di oggi a Repubblica Aggiungendo che il decreto appena approvato dal governo non lascia indietro nessuno e rilanciare l’economia è impegnato il governo a sostenere imprese e famiglie ha detto quel Pieri per evitare aumento delle diseguaglianze ad aiutare i più deboli il governo accelera nella definizione del decreto legge con le linee guida per ulteriori aperture delle attività commerciali a partire dal 18 maggio dopo il via libera al Decreto bilancio il governo vuole chiudere subito la partita del decreto con le linee guida per le nuove riaperture che saranno possibili a partire da lunedì e noi prima ci fermiamo qui prossimo appuntamento a più tardi Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa