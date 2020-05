Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco sale in studio nuovo appuntamento con l’informazione videoconferenza tra il Governo e le regioni per decidere i prossimi passi della fase 2 in piccola situazione in Lombardia tensione tra Stati Uniti e Cina Trump dice potrei rompere con Pechino tra le altre notizie le vittime negli Stati Uniti sono quasi 80mila accelerano le infezioni in Brasile in Cile si scavano migliaia di tombe ministro dell’economia Roberto Gualtieri in un’intervista a Repubblica difende il maxi decreto varato per aiutare il paese a uscire dall’emergenza economiche creata dal coronavirus aiuterà tutti rilanciare l’Italia poi aggiunge chi ci accusa di dare troppi incentivi sbagliascelto di sostenere imprese lavoro e famiglie evitando di aumentare le disuguaglianze sentiamo sia per le risorse che mette in campo sia per l’indirizzo molto forti con cui da un lato sosteniamo le famiglie le imprese sistema sanitario in questo momento così difficile ma anche prepariamo mettiamo le basi per la ripartenza è la ripresa dell’economia la ministra del lavoro catalfo ha parlato a Sky Tg24 del nuovo decreto rilancio spiegando come il governo abbia ha dato i tempi per i pagamenti per catalfo tra necessario subito una riforma degli ammortizzatori sociali Il sistema è troppo frammentato entro 30 giorni il datore di lavoro potrà fare domanda direttamente all’INPS mandando i dati della lavoratore che mette in cassa integrazione e conigli se entro 15 giorni potrai erogare anche sul pregressoil 40% della quota da destinare abbiamo in Lombardia Fontana riaperture con garanzia i sanitari e la scelta su quali attività potranno riaprire da lunedì tratta dopo un’analisi attenta della situazione quelle che sono le garanzie sanitarie di quelle che sono le garanzie è chiaro che faremo un ampliamento delle aperture nel soltanto nel caso in cui ci sia l’assoluta certezza che lo posso fare ripeto dalla garanzia sanitaria oltre che nel rispetto della situazione economica che sta purtroppo sempre peggiorando i due devono essere sempre presenti è chiaro che bisognava fare in modo di trovare un equilibrio tra le due e necessità e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa