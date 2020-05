Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un nubifragio si è abbattuto Nella notte tra giovedì e venerdì su Milano causate le violenti piogge il fiume Seveso è esondato verso le 3 ed anche il Lambro sarebbe straripato in alcuni punti il primo ha allagato come purtroppo consuetudine il quartiere di Niguarda mentre il secondo sarebbe a rischio nell’omonimo parco a Lambrate le violenze più sono state Accompagnate da forti raffiche di vento mentre In alcune zone della città e anche grandinato alle 7:50 del mattino l’assessore Milanese alla mobilità Marco Granelli ha dichiarato l’esondazione è rientrata ed è durata quasi 5 ore coronavirus Alitalia fa ancora un passo fuori dall’emergenza e prova a riprendersi un altro pezzo di normalità Salvo rinvii stasera il presidePonte parlerà al paese in vista del nuovo provvedimento sulla fase 2 che allenta le misure restrittive il capo del governo ha deciso di procedere con un altro decreto della Presidenza del Consiglio accompagna però da un decreto legge di un solo articolo che serve a restituire alle regioni i poteri per riaprire le attività dopo il lockdown a patto che i dati siano in linea con il monitoraggio del Ministero della Salute da lunedì 18 maggio a data da ricordare riaprono i negozi al dettaglio i centri commerciali alzano le saracinesche i bar ristoranti parrucchieri Barbieri estetisti e a mercati non alimentari si potrà tornare nei musei nelle biblioteche visitare le gallerie d’arte Ei siti archeologici e In molti casi la misura da rispettare salirà a 2 metri 18 mesi per rendere le nostre case più sobrio Nei consumi energetici e più sicure tanto spendere nulla sulla carta quella offerta dal decreto rilancio con il super Ecobonus che prevede unfiscale del 110% sotto forma di detrazione IRPEF spalmate in 5 anni È un’occasione da non perdere al punto che secondo una stima dell’ufficio studi Gabetti potrebbe muovere già entro fine anno investimenti per 7 miliardi di euro è morto zio basso il pianista che sapeva commuovere aveva 48 anni la prima cosa che farò e mettermi al sole la Sara abbracciare un albero dalla sua casa di Bologna Ezio Bosso si lava così mettendo l’infila pochi giorni fa durante un’intervista ai propositi per quando si apriranno le gabbie Purtroppo però non sarà più basso è morto direttore d’orchestra compositore pianista era nato a Torino il 13 settembre 1971 ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime

