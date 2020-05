Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Venezia un’altra colonna di fumo nero visibile da tutte le parti della città in le sirene dell’allarme chimico che suonano riportando in Auge e vecchi incubi oggi è scoppiato un incendio in mattinata in un’industria chimica di Porto Marghera nella zona di Malcontenta si tratta dell’azienda 3v Sigma l’amministrazione comunale Invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre restare in casa ha invitato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che poi ha fatto diramare il codice rosso chiudete finestre e stracci umidi per evitare che il fumo entri in casa uno disagio si è abbattuto La scorsa notte su Milano causa delle violente piogge il fiume Savio esondato verso le 3 anche il Lambro sarebbe scaricato in alcuni puntiprima allagato come purtroppo consuetudine il quartiere di Niguarda mentre il secondo sarebbe a rischio nell’omonimo parco a Lambrate le violente piogge sono state accompagnate dalle forti raffiche di vento mentre In alcune zone della città è anche grandinato alle 7:50 del mattino l’assessore Milanese la mobilità Marco Granelli ha dichiarato Telethon d’azione rientrata in Italia dall’inizio dell’epidemia di coronavirus almeno 223096 persone hanno contratto il virus età skovde di queste 31778 sono decedute secondo gli ultimi dati della giornata inter-university nel mondo i casi sono più di 4,4 milioni con oltre 300.000 appuntamenti dal 3 giugno Nella bozza del nuovo decreto coronavirus se lo prevede il provvedimento che verrà portato al consiglio dei ministri in giornata è tutto per ora Grazie dell’attenzionele prossime news

