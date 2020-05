Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli un’alta colonna di fumo nero visibile da tutte le parti della città e le sirene dell’allarme chimico che suonano riportando in Auge vecchi incubi Questa mattina è scoppiato un grande incendio in una industria chimica di Porto Marghera nella zona di Malcontenta si tratta dell’azienda tributi del petrolchimico che produce vernici solventi sbiancanti l’amministrazione comunale ha invitato la popolazione in via per chiudere finestre e restare in casa twittato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che poi ha fatto dire amare il codice rosso morto a zio morto il pianista che sapeva come muovere aveva 48 anni l’ultima intervista è stata quella in cui ha detto il virus Non è il nemico come prima cosa mi metterò al sole alla Corriere della SeraCarlo Conti con un altro posto a Sanremo il suo amore per la vita a un esempio per tutti i conduttore Chiama il direttore d’orchestra nell’edizione 2013 del festival non ci fu niente di preparato ci incontrammo per la prima volta direttamente sul palco ha detto conti dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra regioni via Alberti Cecconi governatori mai il logo è complicato l’appello del centro-destra Mattarella il governo dialoghi con noi imprese aiuti a fondo perduto a chi aperto almeno il 33% dei Ricchi il contributo a fondo perduto vale per tutte le aziende Che nel 2019 hanno registrato un fatturato fino a €5000000 la domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate e arriva anche il bonus per bici elettriche monopattini da €500 arrivano gli incentivi per la rottamazione delle auto con l’emergenza coronavirus e la necessità di ridurredelle persone sui mezzi pubblici via libera i ciclisti in pole position ai semafori e nuove corsie preferenziali reddito di emergenza fino a €1600 salta il cumulo con quello di cittadinanza il decreto rilancio i cantieri restano al palo Rinviate le semplificazioni l’incognita dei nuovi bonus c’è il rischio di tempi lunghi Comunque con te dice Vale come due manovre ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa