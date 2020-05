Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Venezia e di 2 feriti il bilancio dei vigili del fuoco per l’incendio nella Sigma di Marghera ma potrebbe aggravarsi prossimamente perché uno di questi versi in condizioni al momento ci sono ricadute inquinanti solamente all’interno dello stabilimento Riparto il comune su Twitter dopo aver invitato i cittadini a restare in casa e chiudere porte e finestre per precauzione emergenza coronavirus incontro in videoconferenza tra governo regioni poi il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio il vertice tra i governatori il premier Giuseppe Conte i ministri Francesco Bassi Roberto Speranza è una tappa decisiva per le regole della fase 2 problema di fondo la riapertura dei Confini regionali il governo vorrebbe adottare un decreto legge quadro in cui fissare alcuni principi Seguito poi da un dpcm attuativo era fissata la riapertura di tutte le attività commerciali dalle 18Per quanto riguarda i confini regionali A partire dal 3 giugno Salvo comprovate ragioni di necessità facendo Peraltro la facoltà alle regioni di adottare misure più restrittive in base ai dati epidemiologici cioè quella facoltà di protrarre le chiusure tema particolarmente cara governatori del Sud come Vincenzo De Luca che non vogliono sentir parlare di anticipo delle aperture c’è anche il terno delle seconde case nel dpcm prevista la possibilità di spostarsi nel luogo di abitazione il tema da definire una s in questa fattispecie Possiamo rientrare anche le seconde cade dal 18 maggio intanto cadranno sicuro tutti i limiti di mobilità all’interno dei Confini regionali quindi più necessario autocertificazione fa il distanziamento nei locali pubblici sarà di 2 m tu non m come nelle precedenti fasi emergenziali lutto nel mondo della musica si è spento Ezio Bosso il grande musicista pianista direttore d’orchestra compositore se n’è andato questa notte nella sua casa di Bologna aveva 48 anni accanto a lui la sua compagna Annamaria i suoi amatissimi cani era malato da tempo con d’olio del mondo dello spettacolo dell’artele istituzioni in Italia e all’estero è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa