Ultime Notizie Roma del 15-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Pierino spazio formazione emergenza coronavirus Bilancia di oggi tanti guariti ma ancora troppi morti 242 il calo dei malati è stato pari a 4370 unità ieri erano stati 2017 Mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 983 esattamente quanto ieri Come dicevamo prima importante il dato dei guariti 4917 nelle ultime 24 ore e dal 18 maggio si aprirà il negozio al dettaglio centri commerciali a tirano le saracinesche anche bar ristorante parrucchieri Barbieri estetisti mercatino alimentari nei musei nelle biblioteche visitare le gallerie d’arte Ei siti archeologici In molti casi la misura del rispettare salirà a 2 metri cerchiamo di fare un po’ di chiarezza ci tornerà a circolare liberamente senza autocertificazione all’interno dellaRegione Piemonte casi la misura del rispettare salirà a 2 metri 2 milioni di Italiani potranno rivedere gli amici Le regole del distanziamento nei pubblici esercizi rivoluzioneranno le abitudini italiani si potrà tornare nel mare per un caffè pure uno spuntino Ma gli ingressi saranno contingentati in base all’ ampiezza del locale quindi si farà la fila Con la mascherina riaprono lunedì anche negozio meglio tutti quelli che sono in grado di farlo a Milano è stato stimato che soltanto il 75% altera le serrande divertiti non dovremmo essere sacrificati Ma dov’è possibile bisognerà fare le prove con i guanti avere divertiti Spencer obbligatori alle casse per centri commerciali outlet i posti nei parcheggi saranno quasi dimezzati gli ingressi contingentati e accensione almeno con i più piccoli saranno invece limitati ai portatori di handicap Si useranno scale mobili Gli adesivi indicheranno L’obbligo di mantenere le distanze all’ingresso dei negozi di abiti scarpe profumeria e altri articoli ci sarà il salva coda e si dovrà prendere il numeretto anche i mercati all’aperto di aprirannorecintati e numero dei Banchi sarà ridotto in misura la morte di Ezio Bosso il grande musicista pianista direttore d’orchestra e compositore è scomparso stanotte nella sua casa di Bologna aveva 48 anni ed era malato da tempo canta lui la sua compagna Annamaria i suoi amatissimi cani cordoglio del mondo dello spettacolo dell’arte delle istituzioni in Italia e all’estero è tutto grazie per averci seguito negli USA torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa