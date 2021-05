Ultime Notizie Roma del 15-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella lui in studio Italia tutta gialla tranne la Val d’Aosta che resta in arancione il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore il 17 maggio lunedì prossimo sono in area gialla Sicilia e Sardegna resta in arancione solo la Val d’Aosta speranza anche firmato un’ordinanza che prevede lo stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea in Italia la curva indica una progressiva decrescita detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro secondo cui progressivamente L’idea è di arrivare a superare la misura del coprifuoco 7500 in positivi in Italia nelle ultime 24 ore 182 le vittime tasso di positività al 14:30La Corte dei Conti firma il decreto che attivava i fondi per la bionda Romana reitera che non riceverà quindi gli 81 milioni promessi Invitalia Lo scorso gennaio uno stop preventivo che di fatto blocca il provvedimento Attendiamo ancora la motivazione spiegano Fonti del ministero dello sviluppo sottolineando che nel frattempo il piano per la pressione va avanti il commissario figliuolo annuncia modifiche al piano vaccinale con più dosi di astrazeneca al nord Italia previsti bilanciamenti tra regioni in modo da usare tutte le dosi del vaccino angolo svedese il Lazio chiede 100 mila dosi inutilizzate di astrazeneca bertolaso Annuncia il 2 Giugno La Lombardia apre le vaccinazioni per ventinovenni in Medio Oriente il dietrofront dell’esercito israeliano dopo l’annuncio di ieri sera dell’avvio delle operazioni di terra Gazza non ha frenato l’escalation del conflittoraggio di fuoco sui tunnel diamax circa €160 e hanno colpito nella notte oltre 150 btv sotterranei avevo detto che avremmo colpito a Massa ed è quello che stiamo facendo ha detto il premier Benjamin Netanyahu il Ministero della Sanità di Gaza fa sapere che i morti nella striscia sono saliti al 119 l’Egitto chiede un cessate il fuoco anche per evacuare i feriti dalla striscia ma senza successo nello sport che tramonta definitivamente per Alex Schwazer il sogno dei giochi olimpici di Tokyo il tribunale federale svizzero ha respinto il ricorso presentato dal marciatore altoatesino per arrivare in extremis ad una sospensione della sua squalifica per doping Schwazer potrebbe ancora rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo ma i tempi sono lunghi è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa