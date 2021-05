Ultime Notizie Roma del 15-05-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sono oltre due milioni di Italiani over tanto che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino in base all’ultimo report del governo aggiornato al 14 maggio tra gli 80 e regioni più indietro la Sardegna con un 30 e 99% che non ha avuto neanche la prima dose non entri in Veneto la percentuale scende al 156 nelle persone vaccinate rischio di infezione da Stars Cove di ricovero di decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane a partire dai 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione 80% delle infezioni del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi sia negli uomini che nelle donne in persone di diverse fasce d’età lo segnala il primo report nazionale sull’impatto degli anticorpi Che dell’istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute le reti retta tra gli indicatori ma non sarà determinante per i colori delle zone conteranno incidenza e ospedalizzazione Enrico Letta all’assemblea di Articolo 1 attaccadella Lega senza vieni dice che non si fanno le riforme tragga le conseguenze ed esca Da questo governo che ha fatto per fare le riforme per il leader PD se quella l’intenzione con quegli sta governo credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere Leanza latte Poi dice col Movimento 5 Stelle Leo correremo insieme alle politiche Rivolgendosi Enrico Letta Giuseppe Conte il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza dice dobbiamo da subito a lavorare perché questo nostro stare insieme forza essere subito coltivato sulle amministrative dovunque c’è ancora margine per lavorare insieme da subito Noi col margine dobbiamo andare a vederlo l’aviazione israeliana ha colpito il grattacielo al gialla nel centro di Gaza dove hanno sede al giardino e internazionali tra le quali la società ti do il portavoce militare israeliano annunciato che alcuni elementi di spicco dell’organizzazione terroristica a Massa sono stati attaccati La scorsa notte nella zona di shati nel nord della striscia di Gaza l’ultimo lancio di Razzi da Gaza Street Tel Aviv ha causato un morto in un edificio colpito a Ramat Gan La TV ha mostrato le immagini di un edificio colpito nel sobborgo cittadino di Ramadan cresce il bilancio delle vittimemeno 139 morti 39 bambini circa 1000 i feriti sono tre le repliche registrate dopo la scossa di terremoto che si è verificata stamattina alle 9:56 con epicentro Gubbio la magnitudo inizialmente indicata Come è stata ricalcolata 3.9 2 minuti più tardi 9:58 una prima replica di magnitudo 2.1 alle 10:07 terza scossa di 31 e alle 11:14 un’altra di 2.3 avvertita dalla popolazione anche a Perugia non risultano danni a persone o cose Stop al traffico ferroviario sulla Orte Ancona i test della saliva possono essere considerati in opzione per rilevamento dell’infezione covid e qualora non sia possibile ottenere tamponi oro-naso faringee ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi lo indica la circolare del Ministero della Salute che detta le indicazioni sulla raccolta dei Campioni la segnalazione di casi il test è indicato utile per screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo sugli anziani o disabili sui bambini in ambito scolastico l’abuso sui minori una sorta di omicidio psicologico e In tanti casi unrelazione dell’infanzia così il papà l’associazione Meter la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale un dovere di tutti gli stati chiamati e individuare sia trafficanti Siri abusatori in pari tempo sono doverosi la denuncia e la prevenzione attuate nei vari ambiti della società l’annus horribilis che ci lasciamo alle spalle ha prodotto devastazione sconforto le nostre imprese i nostri collaboratori hanno patito oltre ogni misura I dati ufficiali rilevano oltre il 2020 che si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze equivalente a un calo medio del 53 4% con punte di oltre 80% la denuncia del presidente di federalberghi bernabò bocca ha la settantunesima assemblea dell’associazione Lorenzo Sonego vola in semifinale internazionali d’Italia battendo in tre set andrei rublev con il punteggio di 36 64 63 due ore 33 minuti era dal 2007 che non italiano non arrivava tra i primi quattro a Roma ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa