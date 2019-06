Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio il CSM è nella bufera e alla fine di una giornata difficile scende in campo il Quirinale Mattarella invece le suppletiva ottobre per i due componenti togati per consentire la riforma delle regole lettera d’amore di forze politiche intanto solo ma spuntano nuove intercettazioni di rotti per qualche messaggiarmi va dato dice un imputato ha contribuito alla scelta del procuratore Osserva il giudice della Cassazione Lotti si difende mi opinioni nessuna minaccia il mio che di non pensare nonni che prende le distanze Zingaretti è il ministro Bonafede ha chiesto per tutti i 5 consiglieri coinvolti la procedura disciplinare che mi argomento la attivo C3 bordeaux 52 migranti soccorsi al largo della Libia Viaggia verso Lampedusa a Tripoli si è offerta di raccoglierli Malo NG ha rifiutato di riportarmi indietro sottolineando che Tripoli non è un posto sicuro Carlini Regisl’atteggiamento della suocera sembra un sequestro di persona per motivi politici polemizza Colle Viminale sulla pelle degli immigrati afferma il ministro ha firmato una direttiva per ordinare il divieto di ingresso nelle acque italiane male che è considerata non lo pensi a convincere l’Europa che gli obiettivi dell’Italia non sono troppo ambiziosi e che a fine luglio potrebbe andare a maggiorenni Entrate minori spese tali da migliorare la visione di Conte Tria evitando la manovra correttiva potrebbe fare la differenza tra la vita e la fine del governo nelle prossime ore da Palazzo Chigi partire la lettera ai partner europei annunciato dal premier Conte oggi a Malta al vertice dei paesi del Sud Europa con altri 7 capi di stato e di governo per cui Macron la maggioranza spaccata su Radio Radicale Di Battista attacca Salvini è peggio di soros finanzia radicati con i soldi dello stato ieri ma norvegesi una giapponese sono state attaccate nel golfo dell’oman nel suo corso e da navi militari degli Stati Uniti elementi chimici che causano diranno di volere salutare la missione di shinzo Abe a te era il segretario diamericano Mike Pompeo prometti che hai risposto sarei economiche ma poco dopo fonti dell’amministrazione americana precisano che tutte le opzioni sono sul tavolo inclusa quella militare che li danno nel registro e tramite la sua missione all’onore tu categoricamente le cose degli stati i quali mostrano immagini che testimoniano la presenza di una mina inesplosa su una delle petroliere notte di scontri a me viste le manifestazioni Per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano di 20 anni padre di un bimbo si sono trasformate in guerriglia urbana il bilancio di almeno 24 agenti feriti e tre arresti secondo le prime ricostruzioni in ventenne Brando un Viber sul quale pesavano diversi mandati di cattura sarebbe stato ucciso mentre cercava di scappare dalla polizia. di noi sarebbero stati scalati 20 colpi di arma da fuoco per le pulizie in un fucile prendo un Taranto sotto processo per il massacro di Christchurch Nuova Zelanda si è dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa il suprematista bianco australiano di 28 anni si è sposato51 persone nella cacca due moschee lo scorso XV marzo all’uomo vengono contestati anche 40 tentati omicidi e terrorismo presso l’alta Corte di Cassazione Il giudice che me lo manderà fissato un processo di settimane cominciare dal prossimo Maggio sciopero di 8 ore oggi dei metalmeccanici tre manifestazioni in contemporanea Milano Firenze Napoli per nozze da Fiom CGIL e Fim Cisl e Uil per chiedere al governo imprese di mettere al centro il lavoro industri sarai tra le crisi industriali vertenza Whirlpool lex deriva il lato Calcola che il numero di lavoratori a rischio va dagli 80 ai 280 mila Ford Dopo il colpo quello strade nella partita dei soldi Secondo me c’è del torneo iridato mette sul piatto la sfida con la Giamaica leggiti Milena Bertolini dice che gli azzurri sono felicissima metti guardia Però dalle insidie che ho un torneo così impegnativo può sempre regolare io non suonare under 20 sfida lei sa di linea in Polonia a Barcellona prove diQuesta è l’ultima notizia è un buon proseguimento di scorta totalmente tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa