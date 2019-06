Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio Luca Lotti si è autosospeso dal PD travolto dalla diffusione delle intercettazioni in cui affermava Tra l’altro di voler dare un messaggio forte lo vice presidente CSM Ermini sul Massimo organo dei giudici ancora bufera partire dal caso Palamara Intercetta pensi e malattia cinque doghe una di queste era Corrado cartoni di magistratura indipendente da ieri anche lui dimissionario per senso delle istituzioni mi autosospendo Finché la vicenda non sarà chiarita ha scritto a Zingaretti lex Sottosegretario di Renzi un gesto considerato dal segretario Democratico di grande responsabilità l’ex segretario della NM Palamara nega di aver mai coinvolto il QuirinaleEuropea chiede dati fatti impegni Alitalia sui conti entro 7 giorni per evitare la procedura di infrazione mentre Matteo Salvini lancia un auto a hotel Premiere con chiedendogli di blindare la flat Tax e a ballare la manovra l’eurogruppo il ministro Tria promette altri dati il presidente della Consob ed ex ministro Savona agita gli animi affermando che se la fiducia del paese è solida e la base di Risparmio sufficiente livello di indebitamento nell’ordine del 200% del PIL non contrastano con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica il premier Giuseppe Conte incontra Malta Emmanuel Macron presidente francese lui no in cerca di rispondere su incontri l’altro sulle nomine dei job è stato uno scambio Franco tra due paesi importanti dell’Unione Europea riferiscono fonti italiane intanto vado ancora a poche miglia da Lampedusa in attesa di unaazione la nave della Watch con 52 migranti a bordo salvati al largo della Libia una situazione di stallo che vede Salvini rilanciare le cose contro la o n g e mettere che non la passera liscia da Malta il premier Conte chiede Maggiore trasparenza da parte delle energie sottolinea che la guardia costiera Libica già fatto diversi interventi in serata uno dei portavoce della commissione europea ribadisce che le navi europei devono rispettare il diritto internazionale che impone salvataggi e sbarchi in un porto sicuro condizioni che non si trovano in Libia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

