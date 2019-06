Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale con la Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio due corpi carbonizzati probabilmente di un uomo e una donna sono stati trovati ieri in un’auto a Torvaianica sul litorale romano la proprietaria dell’auto e un’anziana donna ma ad utilizzare ma era la figlia di 46 anni scomparsa da 2 giorni potrebbe essere suo uno dei due corpi carbonizzati ma non è stata ancora identificata ha invece un nome l’altro si tratterebbe di un amico di famiglia e i carabinieri stanno ascoltando il compagno della donna la madre ed alcuni amici parla Trump e durissimo scambio di accuse tra Stati Uniti di rane per l’attacco alle 2 petroliera avvenuto nel golfo dell’oman Iran è responsabile dell’attacco ha detto il presidente statunitense in un’intervista a chi gli chiedeva come gli Stati Unitihanno risposto Vedremo cosa succederà Washington e sostiene che l’iran vuole sabotare la missione di shinzo Abe aliran-aliran nega e parla di un complotto da di guerrafondaio negli Stati Uniti nella regione invito alla calma da parte di Russia e Cina nessuno vuole vedere alla guerra nel golfo anno detto da Pechino una giudice brasiliano invece assolto per infermità mentale l’uomo che aveva accoltellato l’allora candidato presidenziale Jair bolsonaro ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario bolsonaro ha detto che ricorrerà in appello ora se Adelio volesse rivoltare chi lo ha pagato per uccidermi le sue affermazioni non avrebbero alcun valore legale perché è pazzo ha detto il presidente che vi sia stato un mandate nell’aggressione andiamo in chiusura con lo sport Coppa America Philippe Coutinho aiutato il Brasile a superare l’assenza di Neymar segnando duegregolin fritti alla Bolivia nella partita di apertura della Coppa America il terzo gol è stato del sostituto Everton con gli omofobi si sono levati dai settori riservati ai tifosi allo stadio morumbi rivolti al portiere Boliviano Carlos Lampe ad ognuno dei tre gol Messi a segno della squadra di casa durante la partita finita 3 a 0 È tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa